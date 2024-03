Toroczkai bepeleri Hadházy „ügynököt” rágalmazás miatt, a független képviselő szerint megtiszteltetés, ha zsebnácik perlik

Amint arról pénteken beszámoltunk, a cseh kémelhárítás leleplezett egy Oroszországból finanszírozott, prágai központú propagandahálózatot. A híradások szerint a hálózat központi elemét adó Voice of Europe nevű hírportál (amit a csehek azóta szankciós listára is tettek) olyan narratívákat terjesztett, amelyek célja az volt, hogy az Európai Uniót eltántorítsák Ukrajna támogatásától az orosz hadsereg elleni harcban – erről maga a cseh kormányfő Petr Fiala számolt be a hét közepén.

Az események során a cseh kémelhárítás egy Budapesten élő francia, valamint egy szintén a magyar fővárosban élő francia-magyar állampolgárt azonosított be, információk szerint mindketten szélsőjobboldali körökben mozognak és aktív kapcsolatuk van magyar politikusokkal is. Mindezek után Hadházy Ákos független parlamenti képviselő Toroczkai Lászlót és a Mi Hazánkat hozta összefüggésbe az üggyel: pénteki Facebook-bejegyzésében emlékezetett, hogy Toroczkai (Szánthó Miklós Alapjogoért Központ-igazgatóhoz hasonlóan) nemrég interjút adott az inkriminált portálnak. Emellett a „Ki ártulja a hazát az oroszoknak?” felütéssel indító bejegyzésében arról is írt, hogy csehországi források szerint a német AfD cseh származású képviselője, Petr Bystron is része lehet a hálózatnak, az a politikus, aki vendégként vett részt a Mi Hazánk januári rendezvényén, ahol Toroczkai többek között arról is beszélt, hogy adott esetben igényt tartanak Kárpátaljára.

Hadházy bejegyzése után a Mi Hazánk kiadott egy közleményt, amiben Toroczkai jelezte, hogy rágalmazás miatt bepereli a független képviselőt. A Mi Hazánk szerint bár Hadházy nem merte leírni, azt sugallta, hogy Toroczkai is tagja lehet a leleplezett orosz érdekeltségű hálózatnak – ezzel kapcsolatban felszólította, hogy mutasson erre vonatkozó bizonyítékokat, „ha már titkosszolgálati segítséget kap”. Toroczkai szerint Hadházy kirázólag a Voice of Europe-nak adott interjút tudja felhozni az igaza bizonyítására, de szerinte ez nem jelent semmit, hiszen ez a dolga.

Azt nem tudtam, hogy esetleg oroszok finanszírozzák, de akkor mi van?

– tette fel a kérdést Toroczkai, aki – mint mondja – akár az orosz állami médiának is adna interjút, ahogy például a BBC-nek is szokott. Az említett AfD-politikust, Petr Bystront a barátjának tekinti, akivel közös a hitvallásuk, bükszén vállalják, hogy ellenzik Ukrajna EU- és NATO-tagságát, ahogy Ukrajna finanszírozását és a III. világháborút is.

Az viszont rágalmazás, hogy a kampányunkat Oroszország finanszírozza, vagy hogy fizetést kapnék ezért Moszkvától. Emiatt beperelem Hadházy ügynököt és minden sajtóterméket, vagy bárkit, aki ezt állítja

– olvasható a Mi Hazánk közleményében, amit azzal zárt le Toroczkai, hogy Hadházy bizonyára könnyen kifizeti majd a büntetést a mikroadományaiból.

A Mi Hazánk közleményére Hadházy úgy reagált, „ha az embert egy zsebnáci perli be, az valójában megtiszteltetés”. Felidézte, hogy nagyanyja büszke Zsilinszky volt, büszke arra, hogy híres rokona nem félt „ezektől az ostoba, zavarodott elméjű szerencsétlenektől”, leszögezte, hogy ő sem fog. Végül reagált arra is, hogy Toroczkai szerint titkosszolgálati segítséget kap.

Természetesen nem kapok titkosszolgálati anyagokat, csak olvasok újságot (németül is), és tudok használni néhány egyszerű alkalmazást

– zárta rövidre.