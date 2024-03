Magyar Péter: Rogánék manipulálták a Völner-Schadl-ügy iratait, bizonyítékaim vannak

Magyar Péter szerda délután két órakor sajtótájékoztatót tartott az után, hogy tanúként kihallgatták a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti épületében. Magyar azt mondta, a Völner-Schadl-ügy kapcsán hallgatták őt meg, és három állítást tett.

Az első, hogy Schadl György „Rogán Antal propagandaminiszter embere volt.”

A második, hogy a nyomozás lezárulta és Schadl György végrehajtó kamarai elnök meggyanúsítás előtt fél évvel a kormány tudott arról, hogy megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták a később ugyancsak meggyanúsított és megvádolt Völner Pál igazságügyi államtitkárt is.

Magyar Péter végül arról is beszélt az ügyészeknek, hogy

Rogán Antal és/vagy az emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat: vagy kivettek, vagy megmásítottak benne dolgokat.

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-ára, és ő azt ígérte, arra az alkalomra magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza. A bizonyítékok azért nem voltak most nála, mert nem volt egyértelmű, milyen ügyben idézték be, mondta.

Szerinte az ügy következménye csak a kormány bukása lehet.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az információit valóban Gulyás Gergelytől és volt feleségétől, Varga Judittól szerezte-e, ahogyan korábban állította, azt mondta:

Annyit mondtam, hogy Gulyás Gergelytől és Varga Judittól vannak információim, azt nem mondtam, hogy csak tőlük.

Az újságírók kérdésére azt is elárulta a rögtönzött sajtótájékoztatón, hogy több emberről is van hangfelvételei, de nem pontosította, hány emberről van szó, és kik az illetők. Arról, hogy miért csak most állt elő ezekkel az állításokkal, azt mondta:

Eddig védtem a családom, most őket már nem tudom, de az országot még talán igen.

Beszélt a hvg.hu-n közzétett, a feleségével történt veszekedésekor készült rendőri jelentésről is, amiről azt mondta, „a témáról mindent elmondtam, ezt lezártam, a feleségemet, a gyermekeim anyját soha nem bántottam”. Szerinte a HVG újságírója, Dezső András jogsértő módon hozhatta nyilvánosságra a rendőri jelentést, bár elismerte, hogy csak azután, hogy ő erről nyilvánosan írt, és csak azután, hogy a lap újságírója megkereste, de nyilatkozatát utóbb letiltotta. Magyar az általa propagandista jelzővel illetett Dezső Andrástól a sajtótájékoztatón elnézést kért, és azt mondta, túlzás volt a propagandista jelző.

Magyar nemrég arról beszélt, hogy Völner Pál tudott arról, hogy megfigyelik, mert a kormány figyelmeztette őt erre. Erről – állítása szerint – első kézből van értesülése, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől és Varga Judittól, a volt feleségétől, aki akkor még igazságügyi miniszter volt az Orbán-kormányban.