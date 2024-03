Gőzerővel ráfordult a kormány Tokajra, újabb milliárdokat kapott a pezsgőkirály

Több mint 10 milliárd forintot osztott ki a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó Kisfaludy 2030 Zrt. Tokaj fejlesztésére, a megítélt egyedi támogatások jelentős részét Kreinbacher József pezsgőkirály cége és Szabadics Zoltán, a Balatoni Hajózási Zrt. vezetőjének cége kapja.

Tokajból kell prémium turisztikai brandet csinálni

– erről beszélt nemrég Rogán Antal (igaz, azóta a turizmus helyette már Nagy Márton minisztériumához tartozik, a cél azonban láthatóan töretlen), a térség fideszes országgyűlési képviselője, Koncz Zsófia pedig már tavaly nyáron történelmi léptékű fejlesztéseket jelentett be, melyeknek köszönhetően „építészeti kincsek újulnak meg, valóságos ékszerdobozzá varázsolva a várost”. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának nyilatkozata után az önkormányzat konkrétumokkal is előállt.

Milliárdok Szabadicsnak és Kreinbachernek

A város főterén „éktelenkedő” (egykori Skála) áruház épületét lebontják, a főutca huszonöt éve lerakott járdáit és útburkolatait 800 méter hosszan felújítják, kipofozzák a Városháza főhomlokzatát és a járási hivatal főutcai palotahomlokzatát. A felújítás érinti az Aranysas fogadót is, mely a város első fogadóépülete volt, és melynek udvarán a közelmúltban többszáz éves leleteket találtak. Megújul a fogadóhoz tartozó kültéri rendezvényparkként működő rész és az áruház mögötti tér. A Tokaji Írótábor helyszínét is renoválják: az irodalmi találkozó székhelyeként szolgáló épület egykori lakószárnyában apartmanokat alakítanak ki, egész évben nyitva tartó vendégházat működtetnek majd, emellett a mintegy 2600 négyzetméteres ZÁKÓ Ház (Degenfeld palota) épületét is felújítják. Mindezt már korábban beharangozták, most pedig a támogatásokat is elkezdték kiosztani a fejlesztésekre.

A Kisfaludy 2030 attrakciófejlesztés címén 3 milliárd 499 millió forint közpénzt ítélt meg a Főtér Investment Kft.-nek. A cég a Főtér Menedzsment Zrt.-hez tartozik, melynek három tulajdonosa Kovács Tamás Gyula, Szabadics Zoltán és Szabadics Attila. Szabadics Zoltán cégei rendszeres szereplői az állami közbeszerzéseknek, például szennyvízcsatorna- és útépítési feladatokat lát el, és Mészáros Lőrinc rendszeres konzorciumi partnere. A vállalkozó évek óta a turizmusfejlesztési támogatások nyertesei közé tartozik, több milliárd forintos támogatást zsebeltek már be cégei.

Szabadics egyúttal 2022-től az állami Balatoni Hajózási Zrt. igazgatósági elnöke és a Pannon Egyetem kuratóriumának tagja. A Főtér Invest vezérigazgatójának tavaly nyáron Lénárd Gábor Balázst nevezték ki. Lénárd a Magyar Turizmus Akadémia vezetője, az MTÜ-höz szorosan köthető Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány stratégiai igazgatója. Nemrég a 24.hu-n számoltunk be arról, hogy a felnőttképzésre létrehozott akadémia már egy székelyföldi kastélyt és egy Balaton-felvidéki panziót is vett.

A Főtér Menedzsmentet tavaly nyáron jegyezték be a Tokaj Zákó köz 2/1 címre. A tulajdoni lap szerint a Tokaj főterén található ingatlan 2023 márciusáig a Degenfeld Szőlészeti és Borászati és Kereskedelmi Bt. tulajdonában állt, utána került a Főtér nevére az ingatlan. A Zákó közben található a már említett ZÁKÓ Ház (Degenfeld palota) is, feltehetően ezt újítják majd fel Szabadicsék. Kérdeztük a támogatást kiosztó Kisfaludy 2030 Zrt.-t, hogy pontosan mire kapta az állami támogatást a Főtér Invest, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy az Aranysas fogadót Kreinbacher József újíthatja fel, de az csak most derült ki, hogy erre a projektjére is több milliárdos állami támogatást kap. Egészen pontosan 3,493 milliárd forintot ítéltek meg a tavaly tavasszal megalapított Arany Sas Fogadó Kft.-jének. A támogatást cikkünk írásáig nem jelentette be sem a száz leggazdagabb magyar listáján évek óta szereplő Kreinbacher, sem az állami turisztikai ügynökség, azt Kisfaludy 2030 Zrt. legfrissebb, tavaly decemberi közzétételi listájának 2467. oldalán vettük ezt észre. Nemrég arról is beszámoltunk a 24.hu-n, hogy a pezsgőkirály cégének ötmilliárd forint turisztikai támogatást adnak a IV. Károly gőzös felújítására.

A tokaji önkormányzat több mint 4,5 milliárd forint állami támogatáshoz jut, de az a listából nem derül ki, pontosan mire fordítják ezt a támogatást. Erről is kérdeztük az állami céget, majd az önkormányzatot is, de egyelőre nem kaptunk választ. Az viszont látszik, hogy 750 milliót a Tokaji Írótábor Egyesülettel közösen kapnak, minden bizonnyal az Írótábor felújítására.

Jogerősen pert nyertünk, ki kell adni a tokaji „tudományos művet”

Tokajban a közelmúltban Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István is meglátta a lehetőséget. A miniszterelnök lányának nevében eljárva Tiborcz tavaly április 18-án kötött két szerződést 94 hektárnyi földterület megvásárlásáról Tokaj-Hegyalján. A földhivatal bejegyezte a tulajdonjogot, senki sem élt elővásárlási jogával, az állam sem, noha azt két ciklussal korábban még Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes előterjesztésére jegyeztették be a világörökségi területeken fekvő ingatlanokra.

Tiborcz maga is komoly terjeszkedésbe kezdett nemrég Tokaj-Hegyalján. A miniszterelnök vejéhez tartozó BDPST Group tavaly márciusban megszerezte a Patricius Borház Zrt. 100 százalékos tulajdonát. A tranzakció részei a borházat körülvevő termőterületek is, miközben a környéken már Tiborczék üzemeltetik az ötcsillagos Andrássy Kúria & Spa nevű ötcsillagos szállodát és annak éttermét, a Bobajkát.

Tavaly nyáron indoklás nélkül kapta meg Lázár János azoknak a fejlesztéseknek az irányítását, melyekért addig a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnökeként Wáberer György volt felelős. Az érintett projekt a Kopasz-hegyi TV-torony felújítása és az ahhoz vezető négyévszakos, zártkabinos libegő tervezése. A hvg.hu cikkében arról írt, hogy a projekt helyszínének szomszédságában vásárolt szőlőbirtokokat Orbán Ráhel, miután Tiborcz lett a Patrícius Borház tulajdonosa.

A kormányzat eltökéltségét mutatja az is, hogy a Magyar Kertörökség Alapítványnak 68 millió forint támogatást ítélt meg az MTÜ Tokaj-Hegyalja desztináció kertörökségének és kertpotenciáljának stratégiai tárgyú tudományos mű megalkotása és a kapcsolódó előterjesztés előkészítő anyagának elkészítése címen – erről a 24.hu számolt be elsőként. A tudományos mű elkészítésére szűkös határidőt szabtak: a szerződést 2023. június 7-ei keltezéssel kötötték meg, a teljesítési határidőt pedig szeptember 30. napjával állapították meg. Októberben közérdekű adatigényléssel kértük ki az állami turisztikai ügynökségtől a tanulmányt, de arra hivatkozva nem adták ki, hogy az döntés megalapozását szolgáló adatokat tartalmaz. Ezt követően a Transparency International Magyarország vitte tovább az ügyet, a korrupcióellenes szervezet a bíróságon próbálta meg kiperelni az írást. A bíróság a múlt héten jogerősen is kimondta, hogy az MTÜ-nek ki kell adnia a dokumentumot.