Ügyészség: Képtelen állítás, hogy a Völner-Schadl-ügyben bárki megsemmisített volna az ügyészségen lévő bizonyítékot 

Szerda délután a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) is közzétette a saját beszámolóját Magyar Péter tanúként történt kihallgatásáról, amelyről az érintett már korábban beszámolt.

A közlemény szerint Magyar korábban a médiában jelezte, hogy hivatali vesztegetésről és annak feljelentése elmulasztásáról van tudomása. E tárgyban több magánszemély tett feljelentést, amelynek nyomán a KNYF szervezeti egysége, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el. A tényállás tisztázása érdekében a nyomozó ügyészség beidézte Magyart, aki szerdán tanúként vallomást tett.

Magyar az úgynevezett Völner-Schadl ügyről közölt állításokat, amelyeket bizonyítékokkal nem tudott alátámasztani – folytatódik a közlemény. Mivel Magyar azt állította, hogy nem tudta, milyen ügyben idézték, de rendelkezik bizonyítékokkal, erre tekintettel az ügyészség egy későbbi időpontra újra megidézte őt tanúként azzal, hogy ezen bizonyítékokat hozza magával. „Ezek birtokában lehet majd értékelni a dr. Magyar Péter által elmondottakat” – teszik hozzá.

Magyar a kihallgatást követő sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy három állítást tett az ügyészségen: egyrészt Schadl György „Rogán Antal propagandaminiszter embere volt, másrészt, hogy a nyomozás lezárulta és a végrehajtó kamarai elnök meggyanúsítása és őrizetbe vétele előtt fél évvel a kormány tudott arról, hogy nyomozás és titkos megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták a később ugyancsak meggyanúsított és megvádolt Völner Pál igazságügyi államtitkárt is, harmadrészt pedig, hogy „Rogán Antal és/vagy az emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat: vagy kivettek, kihúztak belőle dolgokat, vagy megmásítottak benne dolgokat”.

Ez utóbbira reagálva az ügyészség azt írta:

Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg. Az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az iratok kezelése során minden tekintetben a törvényeknek – így elsősorban a Be. 246. §-ában írtaknak – megfelelően járt el.

Az ügyészség Magyarnak „a vallomásában általa is hipotetikusnak nevezett” állítását is visszautasította, miszerint bármelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit az eljárásról. „A nyomozás elrendelését megelőző előkészítő eljárást nem az ügyészség, hanem más hatóság végezte. Olyan állami szervet vagy személyt pedig, aki maga vagy a felügyelete alá tartozó szervezeten keresztül az előkészítő eljárás lefolytatásában részt vett, értelmetlen lett volna figyelmeztetni az eljárás tényéről, ez az állítás logikailag sem állja meg a helyét” – írták.

A közleményen emlékeztettek arra is, hogy az szóban forgó ügyben előkészítő eljárás adatai alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség feljelentést tett, a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást rendelt el, gyanúsítotti kihallgatásokat foganatosított, a legfőbb ügyész kezdeményezte Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését, és a Központi Nyomozó Főügyészség vádat is emelt.

Magyart az ügyészség március 26-án 9 órára folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be, és ő azt ígérte, arra az alkalomra magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza. Az újságírók kérdésére válaszolva szerdán azt mondta, hogy több emberről is vannak hangfelvételei, de nem pontosította, hány emberről van szó, és kik az illetők, csak azt, hogy ő készítette a felvételeket, amikor megtudta, hogy „ez egy maffiaállam, amiből nagyon nehéz kiszállni”.