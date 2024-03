„A Boltnak akarnak odacsapni” – ellenségből a taxis piac egyik császárává válhat a visszatérő Uber

Február végén derült ki, hogy a Főtaxival együttműködésben visszatér Budapestre az Uber. A világszerte népszerű fuvarozócég 2016-ban vonult ki Magyarországról, ismertségét pedig jól illusztrálja, hogy 2023-ban úgy is százezer alkalommal nyitották meg Budapestről az alkalmazását, hogy a szolgáltatás itthon évek óta nem elérhető. Bár az Uber jellemzően dinamikus árazással működik – vagyis a fuvar ára az aktuális kihasználtságtól és autószámtól függ –, Magyarországon a jogszabályoknak megfelelően

fix áras lesz, és az autóikat is kötelező lesz taxisárgára színezni.

De mielőtt az Uber visszatéréséről ejtünk szót, idézzük fel, miért kellett mennie Budapestről.

Kikövetelt hatósági ár A fővárosban 2012 óta a Budapesti Közlekedési Központ látja el a taxiközlekedéssel kapcsolatos hatósági feladatokat. Abban az évben nagy felháborodást váltott ki, hogy a BKK készített egy tervezetet, amelyben szigorúbb szabályokat írt elő a taxiként használható járművekre. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondta, az egyik legfontosabb vitapont mégis az, hogy az általuk megismert javaslat szerint mégsem lesz rögzített hatósági ár, így továbbra is elfordulhat, hogy néhány társaság annyira alámegy a fuvardíjaknak, hogy a többiek ellehetetlenülhetnek. „Ha a szabályozás így marad, abból nagy botrány lesz” – jelentette ki Metál. Lett is, 800 taxis tartott forgalomlassító tüntetést. A megoldást az jelentette, hogy előírták az egységes tarifát. Megszabták a többi között azt is, hogy a taxik életkora legfeljebb 10 év lehet, legalább 430 literes csomagtérrel, légkondival és minimum 55 kW hajtómotor teljesítménnyel kell rendelkezniük, valamint sárgának kell lenniük. Az Uber azonban nem vonatkoztatta magára a szabályozást.

2016 júniusában a parlament – a taxisok kitartó lobbizására, és azt követően, hogy már több lépést tett az Uber visszaszorítása érdekében – elfogadott egy törvényt, amely hozzáférhetetlenné tette a jogszabályoknak meg nem felelő személyszállító cégek applikációját, valamint kimondta, hogy a közlekedési hatóság bírsággal sújthatja a szolgáltatót, és akár a sofőrök jogosítványa is veszélybe kerülhet. A jogszabály az Uber megrendszabályozását szolgálta, és a cég nem is várta meg a hatálybalépését: július 24-én kivonult a magyar piacról.

Mi az az Uber? Az Uber utazásmegosztáson alapuló személyszállító szolgáltatást nyújt. 2009-ben alapították San Franciscóban, mára számtalan nagyvárosban jelen van Európában is annak ellenére, hogy – Budapesthez hasonlóan – korábban több helyről elüldözték. Az Uber sikerének kulcsa, hogy egy jól működő applikációval segíti a sofőrök és az utasok találkozását. A telekocsisoktól eltérően és a taxisokhoz hasonlóan az uberesek pénzért szállítanak utasokat, ám kimaradnak a képletből a diszpécserközpontok. Sokáig úgy tűnt, hogy az Uber – talán tudatosan – beszorult a taxik és a hagyományos utazásmegosztók közötti térbe, mivel gyakorlatilag taxiként funkcionált, de a hivatásos sofőrökkel szemben támasztott szigorú szabályok betartása nélkül, ennek köszönhetően alacsonyabb árakon. Mostanra azonban eldőlt, hogy az Uber taxiszolgáltatás, ezt mondta ki az Európai Unió Bírósága 2017-ben, azóta pedig egyértelmű, hogy a taxisokra vonatkozó helyi szabályozások érvényesek az Uber-sofőrökre.

Nem szűnt meg, csak átalakult

Most viszont visszatér, igaz, nem egészen abban a formában, ahogy elment. Hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem árulták el, de az biztos, hogy a Főtaxival együttműködésben jelennek meg újra az Uber autói Budapesten, olyannyira, hogy az engedélykérelmet a Főtaxi leányvállalata, az F Mobilitás Kft. nyújtotta be. Úgy tűnik, teljesértékű taxiként róják majd az utakat az Uber-kocsik, az utazást pedig a világ más részein is elérhető appon keresztül lehet megkezdeni a kiindulási pont és az úti cél megadásával, majd miután a sofőr eljuttatta az utazót az előre megadott helyre, lehetőség nyílik értékelni egymást egy ötös skálán. Az alkalmazáson belül az utasok üzenni és borravalót adni is tudnak a sofőröknek.

Az Uber lapunknak küldött válaszában megerősítette, hogy vonatkoznak rájuk a helyi szabályok, azaz a szolgáltatás fix áras lesz, az autók pedig sárgák. Kíváncsiak voltunk, hogy elkülönül-e majd az Uber diszpécserközpontja és sofőrállománya a Főtaxiétól. Azt válaszolták, hogy Ubert csak az applikáción keresztül lehet majd rendelni, és az „Uber appon keresztül csak az Uber szolgáltatásait lehet majd igénybe venni”. Kiemelték azt is, hogy a Főtaxi applikációját és szolgáltatását az Uber tervezett belépése nem érinti.

A Főtaxi azt írta kérdésünkre, hogy mindkét márka egyszerre, egymástól függetlenül lesz elérhető a piacon, tehát – erősítettek rá – Ubert csak az Uber appon keresztül lehet majd rendelni, míg a Főtaxi szolgáltatásai a megszokott csatornákon lesz elérhetők. Hozzátették: „A Főtaxi-csoport leányvállalataként működő F Mobilitás Kft. egyelőre a diszpécserszolgálati engedélykérelem benyújtásának fázisában jár, ezért vannak olyan további részletek, amelyekről később tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Az együttműködés egyes részletei pedig üzleti titoknak minősülnek”. Közölték azt is, hogy számítanak új fuvarozókra, de rutinosnak számító taxisokra is, valamint elmondták, hogy szerintük az „Uber megjelenése például az illegális személyszállítóktól a szabályozott taxiszolgáltatók irányába terelheti az utasokat, ami – Budapest turisztikai vonzerején túl – szintén a torta növekedésével járhat”.

Sötét foltok az Uber múltjában Egy 2013 és 2017 között időszakból származó kiszivárgott adatcsomag alapján az Uber a munkavállalóit semmibe véve terjeszkedett a piacon. Ehhez politikusok segítségére is számított, egyezkedett többek között Emmanuel Macronnal, Olaf Scholzcal és Joe Bidennel. Magyarországon azonban nem jutott messzire. Az Uber az említett időszakban sok helyen a törvényeket megkerülve működött, Nairi Hourdajian, a cég globális kommunikációjának igazgatója egy ponton ki is mondta: „Kurvára illegális, amit csinálunk”. Idehaza a taxisok és az uberesek küzdelme leginkább az előbbiek tüntetéseiben, majd a jogszabályi szigorításokban nyilvánult meg, de világszerte több helyen többször követtek el fizikai agressziót az Uber sofőrjei ellen, gyilkosságok is történtek. A vállalat ez ellen nem tett semmit, 2022-ben azonban elismerte a korábbi hibákat, és azt hangsúlyozta, hogy a cég működése az azóta eltelt öt évben már más képet mutat.

„Egy nagy szar az egész” – taxisok az Uberről

„Nem örülünk neki, abban reménykedünk, hogy nem lesz több taxis, hanem majd innen-onnan elszippantják az embereket. A Főtaxi égisze alatt jön, és az a hír járja, hogy a Boltot akarják lenyomni” – vélekedik az Uber visszatérésével kapcsolatban egy, a City Taxinak dolgozó sofőr, miközben az autója olajszintjét nézegeti a Rózsadombon.

Hasonlóan gondolkodik egy főtaxis is: „A Boltnak akarnak odacsapni. Kellett egy brand. A külföldi ki sem tudja mondani, hogy Főtaxi, de átnevezni sem lehet, mert a magyarok meg ezt ismerik. Ugyanolyan társaság lesz, mint a többi.” Borúsabbnak látja a helyzetet a Bolt egyik taxisa, akit a Margit híd környékén szólítottam meg. „Most is túl sok a taxis, és még több lesz. A torta ugyanakkora marad, de egyre több lesz rá a halacska” – mondta némi képzavarral. Szerinte is a Bolt vetélytársának hozza vissza a Főtaxi az Ubert:

valamit ki kellett találniuk, mert a Bolt applikációja számukra verhetetlen, és ezt ismerik a külföldiek is.

Főtaxis sofőrökkel beszélgetve világossá vált, hogy nemigen van információjuk az Uber visszatérésének körülményeiről. „Annyit tudunk, amennyit lehoztak az újságok” – mondta egyikük, majd hozzátette: „Mi sosem jártunk még jól, valószínű majd ezért is fizetni kell”.

Beszédesebb volt az a három szabadúszó taxis, akiket a Déli pályaudvarnál szólítottam meg. „Ez kinyírja a Boltot” – emelte ki a lényeget az egyikük, de kollégája gyorsan kiegészítette: „Tejesen mindegy, utasból egyre kevesebb van, taxiból meg több.” Mindhárman úgy gondolják, hogy a Bolttal szemben lép fel az elmúlt években versenyhátrányba került Főtaxi, de hogy több taxis lesz-e az Uber visszatértével, vagy más cégektől vándorolnak át oda, azt csak találgatják, és nem is értenek benne egyet. „Egy nagy szar az egész, én ennyit írnék: egy nagy szar az egész” – foglalja össze a helyzetet az egyik. A megoldást a létszámkorlátozásban látnák: „New Yorkban van 10 ezer taxi 10 millió emberre, Budapesten meg 2 millióra van 6000–7000. Meg kellene szabni, hogy mennyi lehet, mondjuk 3500” – magyarázzák. „Meg minimum a nyolc általános kellene feltételnek, mert sokaknak az sincsen, egy kis nyelvtudás, sőt én érettségihez kötném a taxizást ” – mondja egyikük, kollégája pedig ráerősít: „Vannak börtönviselt emberek is, sőt jelenleg is felfüggesztett börtön alatt lévő ember is a taxisok között.”

És – amint arról több megszólalónk is beszélt – sok az engedély nélküli fuvaros, akik

Viber-csoportokon keresztül szerzik a megrendeléseiket.

„Csak a fuvarszervezők járnak jól, nem a taxis” – foglalják össze a Délinél, amikor arról kérdezősködőm, ők lennének-e uberesek. Ebben egyetértenek ugyan, de azért egyikük sem biztos benne, hogy nem lenne Uber-partner. „Ha 10 százalék alá vinnék a leadót a bevétel után, akkor igen, de hát a Bolt is elkér 20–25 százalékot” – mondja az egyik sofőr, majd átirányítanak Kelenföldre, mondván, ott sok a fuvarszervezőknek dolgozó taxis. „Én átviszlek 8000 ért” – mondja egyikük, és összenevetnek.

Kelenföld nem volt rossz tipp, három főtaxis autó áll egymás mögött a droszton, egyikük ráadásul Metál Zoltán. Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke éppen a 24.hu korábban emailben elküldött kérdéseire válaszolt, amikor rátaláltunk, de az autója mellett is nyilatkozott a témában. „A taxisok többsége már várja az Uber indulását, mert arra számítanak, hogy több munkájuk lesz, és kedvezőbb feltételekkel köthetnek szerződést az új szereplővel. A fuvarszervező cégek ezzel ellentétben nem örülnek a bejelentésnek, mert számukra létkérdés a jelenlegi piaci pozíciójuk fenntartása” – fogalmazott tömören.

A következő egy évben teljesen át fog alakulni a piac, szerintem három szereplő lesz meghatározó: az Uber, a Bolt és a Főtaxi. A többiek kullogni fognak utánuk

– mondta.

„Ha egy cég megfelel a hazai szabályozásnak, akkor helye van a piacon, ehhez csak az szükséges, hogy tisztességes módon vegyen részt a versenyben” – írta aztán emailben az OTSZ elnöke, aki arra számít, hogy a korábban általa is erősen kritizált Uber jogkövető lesz. „A jogtulajdonosok szemlélete 2019 után megváltozott. Egyre több helyen keresik a legális és szabályos visszatérés lehetőségét” – fogalmazott Metál, aki szerint a Főtaxi garancia arra, hogy az Uber „tisztességes és szabálykövető módon fog szolgáltatni”.

A legnagyobb félelem, hogy kétpólusúvá válik a piac

Bajzik Tamás, a taxis tagozattal is rendelkező Nemzeti Szakszervezet elnöke elmondta, nagy félelem az Uber visszatérésével kapcsolatban az, hogy kétpólusú taxis piac jön létre, melynek főszereplői a Bolt és az Uber lesznek. „Az utasok érdeke azt diktálná, hogy a piacon verseny legyen” – mondta. Szerinte az is elképzelhető, hogy az Uber csökkenti a „leadó” mértékét a vele szerződött taxisoknak, majd a Főtaxival együtt megpróbálják elérni, hogy megszűnjön az egykor a taxistársdalom által szorgalmazott fix tarifa.

Amikor kiderült, hogy a Főtaxival együttműködésben jön vissza az Uber, elkezdtek terjedni konteók a taxisok között, attól féltek, hogy esetleg külön engedélye lesz az Ubernek, és „visszajön a régi rendszer, ami ellen harcoltak több évvel ezelőtt. Most azonban ugyanaz a követelmény: fix tarifa, sárgítás, az árak kötelező kihelyezése. Ehelyett imázsban fognak versenyezni, esetleg abban, hogy kinek jobb a szoftvere, ki képes hamarabb taxit küldeni az utasért, vagy valamilyen voucher szerű kedvezményt adnak. Kiskapuk mindenhol vannak” – mondta Bajzik.

„Ez a piac még nem érett meg arra, hogy szabadáras legyen” Budapesten 2012 óta fix tarifás a taxiszolgáltatás, a díjat a főváros állapítja meg. De miért van erre szükség, miért nincs árverseny, ahogy a többi szolgáltatás esetén? „Abban más a taxis piac, hogy itt van egy súlyponti eltolódás, mert vannak fuvarszervezők” – mondta Bajzik. Szerinte az a probléma, hogy – mivel a taxisok vállalkozók, és nem a fuvarszervezők alkalmazottai – „a taxis problémájává válik, hogy hogyan termeli ki magának azt profitot, amiből képes fenntartani magát”, a fuvarszervező pedig csak a tagdíjat vagy a leadó mértékét határozza meg. Jellemző módon „a főváros vezető tisztségviselői is úgy hiszik, hogy fuvarszervezők képviselik a taxist, pedig nem képviselnek senkit, csak saját magukat” – vélekedik Bajzik, aki szerint „amíg nem volt fix tarifa, addig aprópénzből éltek meg a taxisok, és rengeteget kellett gürizniük, napi több mint tíz órát dolgoztak, ami egy járművezetői munkakörben nem biztos, hogy a legjobb”. „Ez a piac még nem érett meg arra, hogy szabadáras legyen” – mondta a szakszervezeti vezető, aki szerint egy jogszerűen működő taxisnak körülbelül 500 ezer forint költsége van havonta. A Nemzeti Szakszervezet és a Független Egységes Szakszervezetek Szövetsége február végén levélben fordult a főpolgármesterhez a tarifa emelését szorgalmazva – a többi között – az üzemanyag árának emelkedése miatt. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes válaszolt a megkeresésre, levelében azt írta, hogy a hivatalos adatbázisok alapján nem haladja meg a 20 százalékot a gázolaj és a benzin, a nemzetgazdasági átlagkereset emelkedése és a maginfláció átlaga, így a tavalyi megállapodás szellemében tarifakorrekciót kezdeményezni nem lehet. Bajzik ezzel kapcsolatban azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, az akár tűntetésekhez is vezethet.

A szolgáltatók formális versenyének illusztrációjaként a szakszervezeti vezető elmondta: „A Boltnak jó marketingje. Amikor egy külföldi megtervezi az útját, már úgy mutatja neki az utat a Google térkép, hogy ha leszáll Ferihegyen vagy a vonatról, a Bolt elviszi a hotelig.” Így a reptéren jelen lévő Főtaxit és a többi helyi szolgáltatót szerinte aligha fogják keresni a turisták. A Főtaxinak ezért lépnie kellett „a piacszerzés érdekében” – mondta Bajzik.

És hogy az Ubernek miért érheti meg a Főtaxin keresztül visszajönni? A cég körülbelül három hónapot nyerhetett az engedélykérelmek miatt: legalább ennyi időt spórolt azzal, hogy nem önállóan lép a magyar piacra.

Bajzik szerint jelenleg körülbelül 6500 taxis lehet Budapesten, 3200 a Bolthoz, 1700 pedig a Főtaxihoz tartozhat.

„Készítettünk egy felmérést a taxisok között, ennek az lett az eredménye, hogy 5000, maximum 5500 fő lenne a megfelelő létszám. Egy plafon mindenképpen kellene. Felvetettük ezt Fónagy János miniszterhelyettesnek is 2022 decemberében a gazdasági minisztériumban. Én is ezt az 5000-5500 körüli létszámot támogatom, és úgy gondolom, hogy a fix tarifát is meg kell tartani” – szögezte le.

Egymilliárd feletti éves profit a Boltnál

Több megszólalónk is említette, hogy az Uber elsősorban a Bolt kihívója lehet, mely az elmúlt években kiemelkedő számokat produkált a budapesti taxis piacon. A Bolt – eredeti nevén Taxify – egy 2013-ban alapított, Észtországi központú vállalat, amely az Uberhez hasonlóan a világ számtalan városában jelen van, és sok helyen dinamikus árazást alkalmaz.

Bár a Főtaxinak – amely Nagy Elek, a Budapesti Iparkamara elnöke és Balázs Péter ügyvéd érdekeltsége – 2022-re sikerült megközelítenie a Covid-járvány előtti, 2019-es év árbevételét, a Bolttal szembeni csatában vesztésre áll. A Bolt – noha 2020-ban a járvány miatt szintén visszaesett kicsit – végig nyereséges volt az elmúlt öt évben, ez egyetlen másik szolgáltatónak sem sikerült. A nettó árbevételek alapján egyértelműen a Bolt és a Főtaxi dominálja a piacot: 2021-ben a Bolt árbevétele 1,57 milliárd forint volt, míg a Főtaxié a 1,29 milliárd. Egy évvel később a Bolt már majdnem 3 milliárdos árbevételnél járt – meghaladta a Főtaxi járvány előtti szintjét –, a Főtaxié pedig 2,24 milliárd forintnál. Még jelentősebb a különbség a profit tekintetében. 2018-ban a Főtaxi nyeresége még 338 millió forint volt, a Bolté 163 millió. 2022-re viszont a helyzet drasztikusan megváltozott, a Főtaxi mindössze 26 millió forint profitot könyvelhetett el, a Bolt ezzel szemben már több mint 1 milliárdot, ez negyvenszeres különbség. A profitot ráadásul ki is veszik a cégből:

három év alatt legalább 2,5 milliárd forintot utaltak ki a brandet idehaza működtető Bolt HTX Kft. tulajdonosainak – Ferentzy Zoltánnak, Poprócsi Zsoltnak és Szilágyi Balázsnak – osztalékként, az eredménytartaléknak köszönhetően mindig többet, mint amennyi az adott évi nyereség volt.

Megkerestük az Uber visszatérésével kapcsolatban a budapesti taxis cégeket, írtunk a Boltnak, a City Taxinak, a 6×6 Taxinak, a Taxi 4-nek és a Best Taxinak is. Csak előbbi kettő válaszolt. A Bolt azt írta: „Köszöntjük az új versenytársat, és állunk elébe az új piaci kihívásoknak. A Bolt mindig is tisztelte és támogatta a piaci versenyt, az átláthatóságot és utasbiztonságot”. Nem számítanak forgalomcsökkenésre, mivel úgy gondolják, utasaik tisztában vannak „a színvonalas szolgáltatás iránti elkötelezettségünkkel. A piacon kemény munkával megszerzett pozíciónkat tartani kívánjuk” – írták. A City Taxi nevében Juhász Márk, a társaság elnöke válaszolt: „Természetesen nagy kíváncsisággal várjuk az Uber színrelépését, érdeklődve figyeljük, miképp sikerül betartani, illetve betartatni a hatályos szabályzókat. Meglátásunk szerint már így is telített a piac, egy újabb szereplő színrelépése fokozni fogja a versenyhelyzetet.” Szerinte elképzelhető, hogy a forgalmuk kis mértékben csökken, de bíznak az utasaik ragaszkodásában. Írtunk a BKK-nak is, a cég azt közölte, követik a sajtóban megjelenő, az Uberrel kapcsolatos híreket, mindazonáltal kizárólag a jelenleg is működő szolgáltatókról tudnak nyilatkozni, előrejelzésekbe nem szeretnének bocsátkozni.