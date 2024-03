Újabb kerületben jelentette be polgármesterjelöltjét a Kétfarkú Kutya Párt

Budai Sándort indítja Óbudán a polgármesteri címért az MKKP – olvasható a párt közleményében. Korábban bejelentették, hogy Kovács Gergely a XII., Nagy Dávid a IV., dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi az I. kerületben indul.

Az MKKP ezt küldte még jelöltjéről: “Budai Sándor vagyok, 1999-ben születtem, 22 éve élek Békásmegyeren. 2019 óta aktív tagja vagyok az MKKP közösségének. Jelenleg a párt webshopját működtetem, és a párt logisztikai igazgatója vagyok (vagyis én járok a postára). Közel két évig a harmadik kerületi ifjúsági önkormányzat ifjúsági polgármestere voltam.” Ambíciójáról azt írja: „a két nagy tábor sok problémával nem foglalkozik a kerületben, például elhanyagoltak a közterületeink, és az ígéretek ellenére nem alakított ki az önkormányzat közösségi teret a fiataloknak. A hagyományos aktivizmusra épülő témákon túl a fiatalok hangja leszek a testületben!”

A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint mandátum(ok)at szerezhet az EP-választáson, mivel több felmérés is jócskán az 5 százalékos küszöb fölé teszi a támogatottságát, mi több, az sem kizárt, hogy budapesti kerületi polgármesteri széket is szerez. Éppen ez volt az ügy, amely olyannyira megosztotta a tagságot, hogy az majdnem a társelnökök és a párt szakításához vezetett. Kovács Gergely március 10-én egy zárt Facebook-csoportban közzétett, hogy lemond, miután bejelentette, hogy belső viták miatt mégsem indul a polgármesteri posztért a XII. kerületben. Az MKKP másik elnöke, Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester is leköszönt. Később azonban mégis úgy alakult, hogy a Kovács-Döme páros marad a párt élén.