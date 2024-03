Egy tízezer slukkos cigi jelenti az új veszélyt a fiatalokra

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2023 második félévében közvetlenül és közvetve is kapott – elsősorban pedagógusoktól, valamint a kitelepüléseik során a fiatal korosztály képviselőitől – jelzéseket arról, hogy egy új típusú elektronikus cigaretta jelent meg a fiatalok körében, majd ezt megerősítették a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályain, illetve az egészségfejlesztési irodákban dolgozó egészségfejlesztési és népegészségügyi szakemberek is – közölte a 24.hu megkeresésére a szervezet.

A szóban forgó, a fiatalok körében vírusszerűen terjedő, szünet nélkül akár tízezer slukk elszívására is alkalmas eszköz a Poco Bar, amit röviden úgy lehetne körülírni, hogy az Elf Barhoz hasonló, ízesített nikotinos folyadékot tartalmazó, színes, eldobható, egyúttal tiltott elektronikus cigaretta – a jelenlegi tudásunk szerint azonban sokkal veszélyesebb.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon PocoBar10000 (@pocobar.budapest) által megosztott bejegyzés

Furcsa ezt úgy leírni, hogy nagyjából semmit nem lehet tudni róla, de a termék éppen ezért különösen kockázatos. A készülék eredete lenyomozhatatlan, a benne található folyadék megbízhatatlan. Az ízesítés miatt viszont a fiatalok vevők rá, és ha nem elég elővigyázatosak, akár életveszélybe is sodorhatják magukat. A hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lehetne értékesíteni, ráadásul csak ízesítés nélküli változatban.

Dr. Várdi Katalin pulmonológus-szomnológus lapunknak azt mondta, a legfontosabb és legijesztőbb információ a Poco Barral kapcsolatban az, hogy gyakorlatilag végtelen ideig lehet szívni, ami nikotin-túltelítettséget okozhat.

A fogyasztó ebből a típusú termékből tulajdonképpen bármennyit tud szívni. A gyerek nem fog nekiállni spórolni, hogy beossza a cigit. Nincs olyan, hogy ez most egy hétre van vagy három napra, fel sem tűnik neki, hogy egy délután alatt elszívott egy-, öt- vagy akár tízdoboznyit belőle

– fogalmazott.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a termékeken, patronokon feltüntetett nikotinkoncentráció sok esetben jelentősen – a hibahatárnak számító 10 százaléknál többel – eltér a folyadékban lévő tényleges mennyiségtől. Ráadásul már a terméken adott esetben jelzett, jellemzően 3–5 százalékos nikotinkoncentráció is azt jelenti, hogy egyetlen patronban olyan mennyiségű nikotin van, mint egy hagyományos cigaretta esetén 2–5 dobozban összesen.

Várdi Katalin úgy véli, a gyártóknak a fiatalok rászoktatása lehet a céljuk. Ha viszont már valakit le kell szoktatni róla, az további nehézségeket okozhat, mert hiányozni kezd a termék a gyereknek, amitől szorongás, később depresszió alakulhat ki, és folyamatos családi feszültséget szülhet.

Elmondta, mint minden más dohányterméknél, úgy a Poco Barnál is nagyon fontos tényező a hőmérséklet kémiai szempontból. De mivel a készülék és az oldat sincs bevizsgálva, és bármikor módosíthatnak rajta a gyártók, a szervezetre gyakorolt hatásait is lehetetlen konkrétan megállapítani.

Egy lépéssel a felnőttek előtt járnak a gyerekek

A szakember eleve problémásnak ítélte, hogy mivel a gyerekek köztudottan kreatívak, megbuherálhatják a terméket, és tölthetnek bele marihuánát vagy bármi egyebet, amivel legsúlyosabb esetben elégethetik a tüdejüket, ahogy a vízipipázás esetében erre már volt példa. Arról nem is beszélve, hogyha valaki bármilyen megfontolásból megissza a betöltött oldatot, azzal öngyilkosságot követhet el.

Arról is beszélt, hogy ő nem tudott a Poco Bar létezéséről, amíg a gyermeke nem szólt neki. Ebből is látszik, hogy a fiatalok egy lépéssel előrébb járnak a felnőtteknél, ezért az edukáció lenne a legfontosabb, hogy a szülők és a pedagógusok időben felismerjék, ha a gyermekeik, a diákjaik ezzel a dohánytermékkel élnek, vagy jobb esetben meg tudják előzni, hogy egyáltalán rászokjanak arra. Az NNGYK ezt felismerve továbbképzést is tartott már a területen dolgozó szakembereknek, akik helyi szinten folytattak edukációt ebben a témában. Közlésük szerint mindezeken túl rendszeresen tájékoztatják a pedagógusokat is, hogy ők is megismerjék a legújabb nikotin-fogyasztási trendeket.

A Várdi Katalin által elmondottakat megerősítette lapunknak megküldött válaszában a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is. Közölték, e termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen.

Az illegális termékek esetében tehát nemcsak a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak, ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. További kiemelt kockázat, hogy a veszélyes termékeket sok esetben kifejezetten a fiatalok számára kívánják vonzóvá tenni, és gyakran fiatalkorúak részére is értékesítik

– hívták fel a figyelmet.

2023-ban tízből kilenc a nikotinmérgezéses eset érintett kiskorúakat

Az NNGYK korábbi sajtóközleménye szerint az elektronikus cigaretták és az új típusú termékek használatával világszerte megnövekedett a nikotinmérgezések száma, és ez a trend már Magyarországon is kimutatható.

Az Országos Mentőszolgálat a 24.hu-nak azt írta: 2023. január 1-je óta a rendelkezésre álló dokumentáció alapján 96 olyan esethez riasztották a mentőket, ahol a panaszok, tünetek összefüggésbe hozhatók voltak a nikotinfogyasztással.

Ebből 93 esetben kiskorú volt az érintett, halálos kimenetelű esetről nincs adatunk. A dokumentációban három, 2023. évi esetben szerepel az Elf Bar kifejezés, Poco Bar nem került említésre

– közölték.

Ennél is pontosabb adatokkal szolgált az NNGYK. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt öt évben a nikotinmérgezéses esetek száma a következőképp alakult:

2019-ben 48 esetet;

2020-ban 51 esetet;

2021-ben 29 esetet,

2022-ben 42 esetet,

míg 2023-ban 66-ban esetet

regisztráltak az NNGYK által működtetett Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) vonalára érkezett bejelentések alapján.

2023-ban a nikotinmérgezéses esetek több mint 92 százaléka érintett kiskorúakat. Az arányokból egyértelműen látszik, hogy az új típusú, nikotinbevitelre alkalmas termékek (ízesített elektronikus cigaretta, nikotinos tasak) térnyerésével párhuzamosan nőtt a 18 év alattiak körében a nikotinmérgezések száma. Az összes nikotinmérgezéses esetek között a kiskorúak (18 év alattiak) arányának alakulása az elmúlt öt évben:

2019-ben 62,5 százalék;

2020-ban 76,5 százalék;

2021-ben 86 százalék;

2022-ben 93 százalék;

2023-ban 92,5 százalék.

Arra a kérdésre, hogy milyen tünetek jelentkeznek a nikotinmérgezés esetén, az Országos Mentőszolgálat kiemelte: az enyhe tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a hányinger, a szívdobogásérzés, de súlyos esetben akár szívritmuszavar, görcsroham, légzésleállás is jelentkezhet. Ilyenkor az életműködések stabilizálása a legfontosabb cél – tették hozzá.

Elf Bar-ellenes koalíció alakult, a Google-t és a Facebookot is bevonták a küzdelembe

A tiltott eldobható elektronikus cigarettákkal szembeni küzdelem mindeközben minden korábbinál nagyobb erővel zajlik. Az SZTFH kezdeményezésére létrejött az Elf Bar-ellenes koalíció a Gazdasági Versenyhivatal, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Kopp Mária Intézet részvételével.

„A korábban meghozott intézkedésekkel és a társhatóságok közreműködésével elértük, hogy az iskolák környékéről és a közterületről érdemben sikerült visszaszorítani ezt a jelenséget” – közölte a 24.hu-val az SZTFH.

Ezzel párhuzamosan az NNGYK már 2022-ben, az Elf Bar megjelenésekor közösségimédia-kampányt indított, valamint a szakértői televíziós, rádiós interjúkban hívták fel a lakosság figyelmét annak veszélyeire. 2023-ban a nikotinos tasak egészségkárosító hatásaira szintén felhívták a figyelmet, 2024 januárjától pedig a kommunikációjuk fókuszában a Poco Bar áll. Mint írták, legfőbb üzenetük, hogy

az e-cigaretta, illetve az új típusú termékek a hagyományos cigarettával megegyező mértékben képesek kialakítani nikotinfüggőséget, a rendszeres használat pedig növelheti a hagyományos cigarettára való rászokás valószínűségét.

Az SZTFH egyébként több mint egy éve működteti a 1828-as, ingyenesen hívható tájékoztató és bejelentő zöld számot, amelyen akár névtelenül is bejelentést tehet, aki valahol termékértékesítésről szerzett tudomást. Az elérhetőségekre a 2022. július 1-jei indulás óta 177 telefonos és 19, e-mailen tett bejelentés érkezett, melyeket az SZTFH munkatársai kiértékeltek, majd összesen 173 bejelentést továbbítottak a NAV részére.

Mindemellett az SZTFH elnöke levélben fordult a megyei jogú városok polgármestereihez, a közterület-felügyelet segítségét kérve, hogy vegyenek részt az Elf Bar-árusítás felszámolásában. Továbbá az SZTFH felkérte a Facebook és Google közösségimédia-szolgáltatókat, illetve a Magyarország területén működő futárcégeket, hogy ne vegyenek részt az illegális termékek reklámozásában, forgalmazásában.

Elkezdték tömegesen blokkolni az illegális webshopokat

Azt már az SZTFH-tól tudtuk meg, hogy az illegális dohánykereskedelem jelentős része átvonult az online térbe, ahol a fiatalok otthonosan mozognak, és mindenféle korlát nélkül vásárolhatnak dohányterméket. Számos webshop kifejezetten őket célozza meg, színes oldalaikon divatos, trendi megjelenésű és egészségesnek tűnő, de korántsem veszélytelen termékeket kínálnak számukra. Erre készülve – és már számos illegális online dohánykereskedelmet folytató szereplőt beazonosítva – az SZTFH kezdeményezésére módosult a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló, 2012-es törvény.

A hatóság tájékoztatása szerint a módosítás növelte a mozgásterüket az ilyen felületekkel szemben, ezért a hazai fogyasztókat célzó, számukra illegális termékeket jogsértő módon értékesítő weboldalakat az SZTFH – az állam gyorsreagálású egységeként – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködve 2024. január 20-tól blokkolja.

2024. január 20. óta az SZTFH jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységgel összefüggésben 33 weboldalt ellenőrzött. 19 jogsértő weboldal került ideiglenesen blokkolásra, 9 érintett ellen már megindult a hatósági eljárás is.Az SZTFH kitért arra is, hogy a jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók következetes hatósági eljárásokra és szigorú szankciókra számíthatnak. Az elkövető magánszemélyekkel szemben az SZTFH 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírságot alkalmazhat. Ha a jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmet gazdasági társaság követi el (beleértve az egyéni vállalkozót is) a kiszabott bírság összege 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedhet.

2023. január 1. óta az SZTFH 156 ügyet vett nyilvántartásba. Ebből 80 esetben szabott ki természetes személyekkel szemben bírságot jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység miatt. Többségében – 73 esetben – tiltott ízesített elektronikus cigaretta értékesítésével összefüggésben szabtak ki bírságot, mintegy 75 millió forint értékben.

Közel egymilliárd forint értékben foglaltak már le Elf Bart

Szigorúan ellenőrzi az Elf Bar és a Poco Bar illegális kereskedelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, de utóbbival kapcsolatban a folyamatban lévő ellenőrzések miatt nem kívántak információt nyilvánosságra hozni.

Azt ugyanakkor elárulták, hogy az Elf Bar kapcsán ezidáig több száz akciót szervezett a NAV. Az eddigi eredmények mérlege több mint 860 millió forintnyi lefoglalt áru és 20 millió forint bírság, valamint több büntetőeljárás is indult.

A feketekereskedelem visszaszorítására a NAV ellenőrei próbavásárlásokkal buktatják le az illegálisan értékesítőket, a bevetési, valamint a bűnügyi szakterület munkatársai pedig helyszíni akciókban kutatják át az eladókhoz köthető ingatlanokat, foglalják le az illegális dohánytermékeket, és veszik őrizetbe a kereskedőket.

A NAV az akcióival eddig csaknem 76 ezer Elf Bart vont ki a feketepiacról, ami akár gyerekek kezébe is kerülhetett volna. A NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzésein 2023-ban csaknem 29 ezer Elf Bar akadt fenn, melyek értéke mintegy 70 millió forint volt.