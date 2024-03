Magyar Péter: A NER választáson legyőzhető, elkezdjük szervezni a politikai erőt, amely végül lebontja

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, hogy mi lesz a vége

–mondta Magyar Péter a 444.hu-nak adott interjúban, amikor a politikai terveiről kérdezték. Ennek ellenére Magyar elég sok mindent elárult politikai terveiről.

A beszélgetés fókuszában ezúttal már nem Varga Judit korábbi férjének NER-ben szerzett tapasztalatai álltak, hanem az, hogy milyen mozgalmat, politikai alternatívát szervez. Az interjút utolsó mondata ez volt például:

Március 15-e után el kezdjük szervezni azt a politikai erőt, ami fel tud lépni, és le tudja bontani a NER-t és azt a politikai status quo-t amelyben élünk 30 éve.

Magyar a beszélgetést azzal kezdte, hogy „nem gondoltam, hogy az én fellépésemnek olyan hatása lehet, mint amilyen lett.” Elmondta, hogy „több tízezer email-t kaptam, messenger-t, telefonhívást”, szerinte ez az ügy „nemcsak a budapesti buborékokba jutott el, hanem a legkisebb falvakba is. Amikor bementem egy kocsmába, vagy művelődési házba, akkor mindenki mosolyogva fogadott, mindenki tudta, miről van szó.”

A politikai szerepvállalását nem konkretizálta, azt mondta, hogy sok minden még nem dőlt el. „Nem gondolom, hogy néhány hónap múlva fizetett politikai státuszom lesz Magyarországon.” Azt ugyanakkor leszögezte: a 20-30 éve fennálló politikai status quo-t kell megváltoztatni. Szerinte nagy gond, hogy nincsen olyan alternatíva jelenleg, ahova a magyar emberek többsége, „a mérsékeltek, egy modern európai országot elképzelők többsége, csatlakozna.” Hozzátette: van egy erős anti-establishment hangulat Magyarországon, 70 százalék elégedetlen a hatalmi elittel.

Beszélt arról is, hogy sokan mondták neki, „hogy jaj, csak párt ne legyen.” Ugyanakkor Magyar szerint meg kell érteni, hogy „egy képviseletei demokráciában, aki hatást akar gyakorolni a folyamatokra, annak pártba kell gondolkodni. (…) A válaszom az az, hogy igen, egy pártnak kell lennie a végén, de hogy ez milyen párt, mikor indul, milyen választásokon, ki van benne, kivel köt szövetséget, erre most nem tudok válaszolni. Ilyen szempontból március 15-e vízválasztó. Látni fogjuk, hogy egyáltalán milyen igény van rá, kiknek a részéről van erre igény.” Később azt is mondta a NER-ről:

ez a rendszer, bárki bármit mond, választáson legyőzhető, leváltható, koalícióba kényszeríthető.

Magyar arról is beszélt, hogy Rogán Antal közeléből megüzenték, neki, hogy van egy felmérés, „ami a múlt héten készült, ami arról szólt, hogy Magyar Péter meg nem alakult pártja 11 százalékot kapna, ha most vasárnap lenne a választás.” Később azt mondta: Az a nagyon „stabilnak tűnő pártstruktúra, mint ami ma Magyarországon van, nem annyira stabil, mint amennyire látszik.” Megjegyezte: „jelen hangulatban egy harmadik erő csak akkor lehet sikeres, hogyha nem jelenleg a politikában jelen lévő szereplőkkel operál, vagy működik együtt.”

Ha valahol, akkor az EP-választáson indulhatnak el, szerinte ugyanis ha nincs új erő, akkor a Fidesznek a mostani 12 mandátuma helyett 14 mandátuma lesz, „ami nonszensz” lenne Magyar szerint.

Új politikai erő nélkül a Fidesz földcsuszamlásszerű győzelmet fog szerezni.

Simicska Lajosról azt mondta: „Nem keresett Lajos bácsi engem”, de nem akarok vele beszélni – tette hozzá. „Oligarchák rendszerét nem lehet oligarchákkal leváltani.”

Magyar szerint ha lesz egy harmadik elő, akkor annak lesz egy világos szakpolitikai programja. Arról is beszélt, hogy ha lesz egy harmadik független erő, akkor a két nagy politikai tömb közül egyedül senki nem tud kormányozni – ám hogy ezt az állítást milyen felmérésre, számításra alapozta, Magyar nem fejtette ki. Hozzátette: “egyedül senki nem tud kormányozni, ez már egy óriási változás lesz. A mi programunknak az első pontja lesz, hogy az Országgyűlés első napján a kormány működésének első napján az összes kétharmaddal bebetonozott köztisztviselőt leváltjuk. És onnantól a pártok megállapodnak, mint a régi szép időkben.”

Magyar Péter a zászlóbontást március 15-ére hirdette meg délután 3 órára az Andrássy útra.