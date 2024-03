MNB: Szoros a kapcsolat Matocsy és Orbán között

Pénteken a Bloomberg nyomán arról írtunk, hogy teljesen megszakadt a kommunikáció Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke között. A hírügynökség szerint a kormány jelenlegi célja, hogy megregulázza a jegybank alapítványi hálózatát, amelyeknek a létrehozása Matolcsy György nevéhez kötődik az elmúlt egy évtizedből. Meglátásuk szerint Orbán célja, hogy rendezzék a Matolcsy szövetségesei és barátai által irányított alapítványokkal kapcsolatos jogi kérdéseket.

A hírt vasárnap Ujhelyi István európai parlamenti képviselő is kommentálta. Azt írta, hogy őt nem zavarja, „ha a fideszes fiúk egymást szapulják és cinikus mondatokkal gyalulják egymást a nyilvánosságban. Még azt sem zavar, ha mindezt nem a négy fal között teszik, viszont – mivel jól hallhatóan nem ott teszik – azt már nehezebben viselem, hogy ezzel most konkrétan ártanak a magyar gazdaságnak és azon keresztül a magyar embereknek”.

Szerinte az már régóta nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor és „jobbkeze”, Matolcsy egy ideje már nem működnek együtt, sőt, kifejezetten megromlott a két „újjáépítő” között a viszony: 2022 végén Matolcsy nyitott tüzet a Parlamentben, amikor – miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem módosítják a kedvéért a törvényeket és nem maradhat az MNB élén – a szakbizottsági meghallgatásakor élesen és nyíltan kritizálta a kormány válságkezelését és gazdaságpolitikáját.

„Azóta persze jött válasz is, méghozzá nem is egy: Orbán személyesen is többször nekirongyolt a jegybank elnökének, illetve kamatpolitikájának, a maga sajátos stílusában és jelzéseivel egyértelműsítve: az MNB fura ura már nem része a NER legbelsőbb körének” – fejtette ki Ujhelyi István.

Március eleje óta egyébként egyre többször cikkeznek arról, hogy Matolcsy György, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter között elmérgesedett a viszony. Röviden úgy szokták ezt összefoglalni, hogy Matolcsy és Varga utálja egymást, de Nagy Mártont még annál is jobban.

A Bloomberg és a politikus által közöltekre most reagált az MNB is.

A hamis pletykákkal ellentétben Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök korrekt munkakapcsolatban állnak egymással, és a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is rendszeresen konzultálnak szakmai kérdésekről.

– írta a jegybank.