Fizetős lesz a vécé a Westendben

Vége az ingyenes mosdóhasználatnak a Westend bevásárlóközpontban, a 444 arról értesült, hogy hamarosan fizetőssé teszik a nyilvános vécéket.

A lap által megkapott képeken látszik, hogy a mosdó kijáratánál már fel is szerelték a fizetős automatákat, ahol meg kell majd fizetni a vécéhasználati díjat. A képek alapján kártyával is lehet majd fizetni. A vécé bejáratánál már láthatók a forgókapuk is.

A lap megkereste a bevásárlóközpontot a kérdéseikkel arra vonatkozóan, hogy mikor vezetik be, mennyibe fog kerülni a mosdóhasználat, illetve egyes benzinkutakhoz hasonlóan vécéhasználati díjat be lehet-e majd számíttatni az egyes üzletekben, vagy jár-e utána bármiféle kedvezmény. A Westend egyelőre nem válaszolt a kérdésekre.

Nem egyedi eset, hogy egy pláza fizetőssé teszi a mosdókat: a Corvin plázában 2019 óta fizetni kell a vécéhasználatért.