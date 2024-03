444: Már utazási irodájuk is van Mészáros Lőrincéknek

Noha a turizmus és a szállodapiac már jól ismert Mészáros Lőrincék számára, az utazásszervezés egy új terep, ahova a 444.hu szerint most betették a lábukat.

A lap azt írja, a milliárdos felcsúti vállalkozó február 20-án egyik zászlóshajó cégén keresztül megalapította a TEAM Travel Kft.-t utazásszervezés főtevékenységgel. A 20 millió forintos törzstőkével létrehozott társaság konferencia, kereskedelmi bemutató szervezésével, utazásközvetítéssel, egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzésével is foglalkozhat egyebek mellett.

A tulajdonosa az új alapítású társaságnak a Talentis Event and Marketing Kft. (TEAM Kft.), amit a Talentis Group Zrt. birtokol. A cég ügyvezetője az a Balogh Ernő lett, aki a közvetlen tulajdonos, a Talentis Event and Marketing operatív irányításáért is felel – írja a 444.