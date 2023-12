Sok milliót fizethet a falu a polgármester családi biznisze miatt

Nehéz helyzet elé állíthatja a Somogy megyei Tengőd községet a Pécsi Ítélőtábla szeptemberi ítélete, amely egy nagy értékű ingatlan adásvételi szerződésének semmissé nyilvánításáról szól – derült ki a négyszáz lelkes település novemberben megtartott képviselő-testületi ülésén.

Az ügy előzménye, hogy az önkormányzat Lakos János polgármester javaslatára még 2020-ban 5,9 millió forintért eladott egy köztulajdonban álló ingatlant a polgármester fiának és lányának. Az ingatlan – mint egy későbbi igazságügyi szakértői véleményből kiderült – azonban 20 millió forintot ért. A bíróság jogerős ítélete – amint megírtuk – az adásvételt az idén ősszel több okból semmisnek nyilvánította, például azért,

mert jó erkölcsbe ütközött.

A településnek emiatt vissza kell állítania az eredeti állapotokat.

A föld eladása miatt büntetőeljárás is indult. A rendőrség még 2021-ben egy feljelentés alapján kezdett nyomozni a település közelében lévő volt szovjet laktanya területén található értékes ingatlan eladása ügyében. A polgármestert és társait – összesen négy embert – ennek nyomán nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolták meg. A büntetőügy jelenleg bírósági szakaszban van.

A november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésen Hajas Endre jegyző nyilvánosan is elismerte, hogy a vádlottak padján ül, ám nem ez volt az egyetlen, amivel meglepte az ülésen részt vevő helybélieket. A jegyző a többi között arról beszélt, hogy a Pécsi Ítélőtábla döntése hatással lehet egy másik – 15 milliós – földeladásra is. Azt a területet szintén a polgármester fia vásárolta meg az önkormányzattól. A testületi ülésen Hajas világossá tette, hogy a Pécsi Ítélőtábla döntése csak a 2020-as laktanyaeladásra vonatkozik, de ennek szerinte hatása van erre a másik, 2022-es ingatlanügyletre is.

„Azt tudni kell, hogy itt, Tengőd község önkormányzatánál volt egy értékesítés, nemcsak a 035-ös (a laktanya – a szerk.), hanem egy szántót is értékesítettek. Én abból indulok ki, hogyha a 035-ös ingatlanra érvényes, akkor arra is kihat, és az is semmis” – vélelmezte a jegyző, hogy a másik adásvétel is jó erkölcsbe ütközhet. Igaz, ebben az ügyben jelenleg semmilyen eljárás sem folyik.

A jegyző hozzátette: a falunak így valószínűleg már nemcsak az 5,9 milliót, hanem akár összesen 21 millió forintot kell majd visszafizetnie az egykori vevőknek, azaz a polgármester családtagjainak. Hajas Endre erről a testületi ülésen azt mondta:

az önkormányzat nem áll abban a helyzetben, hogy ezt a pénzösszeget visszafizesse.

A 24.hu a testületi ülésen elhangzottak alapján azonosította az öt hektáros szántót, amely 15 millióért a jegyző szerint a polgármester fiához került. A képviselő-testület – már jóval a laktanya körüli nyomozás megindítása után – 2022 júniusában határozott egy másik külterületi ingatlan eladásáról. A szántó bérlője már eleve a polgármester fia, Ifj. Lakos János volt, és az önkormányzat úgy döntött, neki adják el a földet. A vételárat az önkormányzati határozatban a képviselő-testület hektáronként 3 millió forintban állapította meg, ami hasonló földek esetében átlagos árnak számít. Így lett a teljes vételár 15 millió forint. A jegyző álláspontja szerint ez az összeg adódhat hozzá a már jogerősen megállapított 5,9 millió forintos visszafizetési kötelezettséghez. Hajas Endre érvelése szerint ugyanis,

ha az az adásvétel semmis, akkor a szántónak is vissza kell kerülnie az önkormányzat nevére, és az önkormányzatnak a vételárat vissza kell fizetnie a polgármester gyermekei részére.

A Hajas által elmondottaknak részben ellentmond, hogy miközben a testületi ülésen a szántó eladásáról tényként beszélt, a polgármester fiának elvileg eladott ingatlan tulajdoni lapján a tulajdonosváltásnak nem találtuk nyomát. Találtunk viszont egy tizenhárom millió forintos jelzálogjogot, és egy ehhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalmat, amelyet azonban tavaly augusztusban – tehát az eladásról szóló önkormányzati határozatot követően – töröltek. A jelzálogjogot még 2014-ben az M7 Takarék Szövetkezet nevére jegyzetek be.

A szóban forgó szántó adásvételi szerződését nem találtuk, Lakos János polgármester azonban a testületi ülésen olyan kijelentést tett, amely a szerződés létezésére utal. Az ülésen részt vevő egyik helyi lakó kérdést intézett a polgármesterhez, mondván ő a jegyző által említett szántó eladásáról nem is tudott, és azt kérdezte Lakostól, jól érti-e, hogy van egy másik ügy is.

Mi az, hogy másik ügy? Nem másik ügy, hanem egy szerződés

– felelte a polgármester.

Az állítólagos adásvételi szerződés miatt kerestük a polgármester fiát, Ifj. Lakos Jánost is. Szerettük volna megtudni, hogy a szántóért kifizette-e az önkormányzatnak az említett 15 millió forintos vételárat, és ha igen, miért nem jegyezték be a tulajdonjogát, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk tőle választ.

Lakos Jánost levélben kerestük, hogy megtudjuk, egyetért-e a jegyzővel abban, hogy a fiának eladott szántóval kapcsolatban is visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, illetve, ha igen, akkor azt milyen forrásból tervezi finanszírozni a település. Kíváncsiak voltunk arra is, mivel magyarázza, hogy másfél évvel az önkormányzati szántó eladásáról szóló határozat után még nincs bejegyezve a fia tulajdonosként. November végén feltett kérdésünkre a polgármestertől cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Hajas Endre jegyző az utóbbi kérdésünkre azt írta: „Az ingatlanra a korábbi években terhelési jog került bejegyzésre a Tabi Takarékszövetkezetnél. Megkerestük a takarékszövetkezet, hogy a korábbi terhelési jogot töröljék. A takarékszövetkezet megszűnt, átalakult, s kérésünket nagy nehezen teljesítették. Azzal gondolom ön is egyetért, hogy nincs a világon egyetlen olyan vevő sem, aki terhelési joggal venne bármit is.”

Arra a kérdésre, hogy szántó vételárát a polgármester fia kifizette-e a tengődi önkormányzatnak, illetve ha nem, akkor pontosan miből keletkezne az által említett visszafizetési kötelezettség, a jegyző nem válaszolt.

A polgármester családi bizniszéről és a legyektől sanyargatott Somogy megyei falu dolgairól korábban riportban számoltunk be:

Kiemelt képünkön Lakos János polgármester mezőgazdasági telephelye Tengődön 2023 augusztusában.