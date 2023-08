Két menesztett iskolaigazgatóból egy mégis maradhat Csepelen, a Belügyminisztérium nem mondja meg, miért

Júliusban szívecskés rajzokkal, búcsúztató molinókkal díszítették fel a csepeli Kölcsei Ferenc Általános Iskola kapuját. A feliratok István bácsit búcsúztatták.

Akkor derült ki, hogy nem hosszabbították meg Málek Istvánnak, az iskola igazgatójának megbízását, holott több mint 10 évig vezette az intézményt, és egyedüli pályázóként szívesen folytatta volna a munkát. Ezt szerették volna a tanárok és a diákok szülei is.

Korábban a 24.hu is írt a döntésről. A szülői munkaközösség az elutasított igazgatói pályázat felülvizsgálatát kérte a Dél-Pesti Tankerületi Központtól, és aláírásokat is gyűjtött, amit az oktatásért is felelős Belügyminisztériumnak elküldtek el. Az RTL júliusban megpróbálta megtudni a Belügyminisztériumtól, hogy a tiltakozás hatására változtatnák-e a döntésen. Erre nem kaptak választ. A BM-ben azt közölték, hogy az igazgató teljesítményét elismerik ugyan, de indokoltnak tartják azt is, hogy mások is lehetőséget kapjanak.

Az RTL Híradó hétfői riportja szerint mostanra kiderült, hogy Málek mégis maradhat, egy évre meghosszabbítják a megbízását.

Hihetetlen felemelő érzés, ahogy a szülők, a kollégák megnyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy folytathassam a munkámat. Nagy elszántsággal és lelkesedéssel fogom folytatni, hogy szeptember elsejére minden a helyére kerüljön és minden elő legyen készítve egy nyugodt tanítási évhez

– mondta az igazgató. A szülői munkaközösség szerint az összefogás segített a kritikus helyzet megoldásában.

A nyár eleji döntéssel Málek mellet Vargáné Andrási Editet, a Katona József Általános Iskola igazgatóját is eltávolították posztjáról. Bár ebben az iskolában is hasonló módon támogatta a tanári kar és a szülői közösség az igazgató maradását, itt mégsem másították meg a központban hozott döntést.

Az RTL ismét is megkereste a minisztériumot az okokat firtatva, ám a BM csupán annyit írt, hogy