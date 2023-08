Lehúzta a rolót a 700 millió forinttal megtámogatott fideszes propaganda-influenszer cége

Végelszámolást kezdeményezett Filep Dávid az Aktuális Médiánál pár hete. A céget tavaly ismeretlen forrásból 634 millió forinttal támogatták meg. Ez a cég terjesztette a 2022-es kampányban a „mini feris” videókat. A bezárásról az érintett egyelőre nem nyilatkozott.

Végelszámolás alá került az elektronikus cégbeszámolóra feltöltött dokumentum szerint a kormánypropagandista Filep Dávid egyszemélyes cége, az Aktuális Média. A hivatalos dokumentum szerint Filep június 26-án határozott a cég jogutód nélküli megszüntetéséről, a végelszámolással járó feladatokat szintén ő látja el, ahogy eddig az Aktuális Média ügyvezetését. (Filepet a Facebookról leginkább A kopasz oszt nevű oldaláról ismeri a nyilvánosság.)

Az Aktuális Média volt az a cég, amely tavaly, a választások évében ismeretlen forrásból 634 milliós támogatáshoz jutott. 2021-ben saját beszámolója szerint 75 milliót kapott támogatásként – vagyis az utóbbi két évben több mint 700 millióval segítették külső forrásból a működését. A cég árbevétele az idén, ahogy 2022-ben is, nulla forint volt. Tavaly anyagjellegű ráfordítás címszóval 623 milliót, személyi jellegű ráfordítások néven pedig 34 millió forintot fizetett ki Filep vállalkozása. (Idén már csak egymillió forintnyi személyi jellegű kiadása volt az egyszerűsített éves beszámoló szerint.)

A 24.hu összesítése szerint Filep cége a Facebookon közel 297 milliót, a YouTube-n pedig 160 milliót költött el. (A kettő összesen 457 millió forintnyi hirdetés.) Az Aktuális Médiához köthetők a 2022-es választások előtti Gyurcsány-show-s (vagy másképp: „mini feris”) videók, amelyeknek az volt a céljuk, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Pétert az „összegyurcsányozás” eszközével hiteltelenítsék. A Facebookon szintén az „összegyurcsányozást” alkalmazta Filep: ezekben a hirdetésekben az ellenzéki képviselőjelöltekre került a „100 % Gyurcsány” felirat.

Kerestük Filep Dávidot, hogy kommentálja a cégbezárást, de eddig nem tette meg.

A végelszámolás természetesen nem azt jelenti, hogy Filep be is fejezné a kormánypárti influenszerkedést, a propagandatevékenységet. „A kopasz oszt” bejegyzéseit a Megafon futtatja, márpedig a kormánypárti propagandára szakosodott központ nem zárt be.