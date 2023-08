A szomszéd dobhatta ki a kutyát a harmadikról egy budapesti társasházban

Egy héttel ezelőtt eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant egy kiskutya egy XIII. kerületi társasház egyik lakásának ablakából. Az állat nem élte túl a 12 méteres zuhanást, azonnal szörnyethalt.

A Blikk információi szerint egy eldurvuló szomszédháború vezethetett a tragédiához, a lap által megszólaltatott gazda úgy gondolja, a Maya nevű kutya nem magától ugrott ki az ablakon.

A nő úgy mesélte, hogy aznap korán ment dolgozni, a villamoson vette észre, hogy otthon felejtette a lakáskulcsát. „Mivel egy zárható lépcsőházban lakunk, ráadásul nagyon békés, biztonságos a környék, megkértem a férjem, ne zárja be a lakásajtót, hogy délben be tudjak jutni” – magyarázta a nő, hogy miként maradhatott nyitva a lakás. A férje a 4 és 6 éves lányaikat óvodába vitte, majd tíz óra körül ő is elment otthonról. Mire a nő hazaért, az állat már nem élt.

A kutya gazdája azt mondta, kizárt, hogy betörés történt volna, mert a lakásból semmi nem tűnt el, és bár az ablakot nyitva hagyták, a rajta lévő szúnyogháló sértetlen volt, tehát valakinek fel és le kellett húznia azt. Mint mondta, a mellettük lakó szomszédokkal többször is összekülönböztek már az állat miatt, a szomszédok állítólag többször megfenyegették őket, hogy feljelentést tesznek a kiskutya zavaró ugatása miatt.

A nő terjedelmes üzenetet tett közzé a lépcsőházban, melyen leírta: „valaki a házból bejött a lakásomba és megölte a kutyánkat úgy, hogy az ablakból kidobta! Biztosan tudjuk, hogy ez a személy ebben a társasházban lakik”. A Blikk szerint valaki válaszként csak annyit írt a papírra, „hazug geci, te voltál”.

A kutya gazdája a lapnak azt mondta, a tragédia után átment a szóban forgó szomszédhoz, aki először arról érdeklődött, hogy gyanúsítja-e valamivel, majd azt mondta, mehetnek a rendőrségre. Később azonban a nő szerint már azt mondta, soha nem is hallották a kutyájukat. A Blikk őket is próbálta megszólaltatni, de nem nyitottak ajtót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság állatkínzás miatt rendelt el nyomozást az ügyben ismeretlen tettes ellen. A nyomozók ujjlenyomatot és DNS-mintát is vettek az ablakkeretről.

Az állatvédők javaslatára a kutyát kihantolták és átadták szakembereknek, hogy felboncolhassák.