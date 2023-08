Legalább százan nézték végig tétlenül egy gyorsétteremnél, ahogy az elrabolt nő üvöltve kért segítséget

– mondta a Blikknek az a 24 éves nő, akit három héttel ezelőtt rabolt el férje, majd egy késsel azzal fenyegette, hogy megöli őt. A nő munkából tartott hazafelé, a férfi pedig otthonához közel várt rá, mivel már külön éltek. A férfi előbb megölelte Brigit, majd megmarkolta a haját, felnyalábolta a lábait, aztán betuszkolta a kocsija csomagtartójába.

A nő hiába kiáltott segítségért. A férfi egy erőd területen leállította az autót, majd egy késsel a kezében halálosan megfenyegette és megerőszakolta a nőt. Ezt követően a férfi beültette maga mellé a nőt, aki egy gyorsétteremnél kiugrott az autóból és megpróbált elszökni, ám hiába kért üvöltve segítséget, egyetlen járókelő sem reagált. Közönyösen nézték, amint a férfi elkapja őt, visszarángatja az autóba, majd elszáguld vele.

Amikor a gyorsétteremnél segítségért kiabáltam, legalább százan voltak ott, mégsem jött oda senki. Visszaráncigált, majd hidegvérrel közölte velem, hogy „jobb is, ha megöllek, mert így is, úgy is börtönbe kerülök”