Kidőlt fák, elakadt autók, több vonalon nem járnak a vonatok – nagy vihar volt az ország egy részén éjszaka

Sok munkát adott az éjszakai vihar a tűzoltóknak éjszaka az ország egy részén. Az MTI beszámolója szerint Fejér és Tolna vármegyében az esetek többségében kidőlt fákat kell eltávolítaniuk az utakról. Dombóváron az árokba hajtott egy személyautó a heves eső miatt, a város hivatásos tűzoltói szabadították ki a járművet. A Katona József utcában villanyvezetékre dőlt egy fa, leszakította a villanyvezetékeket is. A Madách utcában kerítésre dőlt fenyőfát kellett eltávolítani. Fakidőlések miatt kértek segítséget Regöly, Simontornya, Rétszilas, Cece, Sáregres, Döbrököz és Szabadegyháza településről is. Nagylókon, a Belátó utcában beszakadt egy ház teteje, és ledőlt a kémény, több utcában pedig villanyoszlop, illetve fák dőltek ki. A Sárosdot és Hantost összekötő utat le kellett zárni, mert eltorlaszolta egy fa. Velence és Pusztaszabolcs között szintén több fa kidőlt az útra Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában egy ház tetejét is megrongálta a vihar.

Hajnalban elérte Pest vármegyét is a délnyugat felől érkező kiterjedt zivataros rendszer,

a tűzoltókhoz csak Budapestről másfél óra alatt több mint hatszázhatvan bejelentés érkezett, túlnyomó részt a pesti oldalról.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosban pincékbe, garázsokba, alagsori lakásokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához, kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához kértek segítséget az egységektől. A XI. kerületben, a Lapu utcában az M1-M7-es aluljárójában felgyülemlett vízben elakadt egy személygépjármű, a X. kerületi Dreher Antal úton pedig négy személyautó és egy kis teherautó futott villamos sínre a vízben. Sok helyről érkezett automatikus tűzjelző riasztás.

A Pest körüli településekről több mint százhatvan bejelentés futott be vízkárok és fakidőlések miatt, leginkább Szigetszentmiklósról, Gyálról, Nagytarcsáról, Kistarcsáról, Csömörről, Kerepesről és Gödöllőről. Szigetszentmiklóson jelentős a vízkár: garázsokba, házakba, pincékbe ömlik a felgyülemlett esővíz; a Losonczi utcában és a Csepeli úton kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, míg a Rekettye utcában egy árokba borult személyautót kellett kivontatniuk a tűzoltóknak. Gödöllőn a 3-as főút Szabadság úti szakaszán fák dőltek az úttestre, míg a Tisza utcában fenyőfa dőlt egy családi házra, és beszakította a tetőt.

Több helyen megbénult a vonatközlekedés

Szombat kora hajnaltól jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Hatvan, a Budapest-Veresegyház-Vác, a Budapest-Cegléd vonalon.

Maglód és Rákoshegy állomások között felsővezetéki zárlat akadályozza a vonatközlekedést. Maglód állomáson nem működik a biztosítóberendezés, itt sem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbusz szállítja Mende és Rákos között. Aszód és Galgamácsa között nincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték.

Ferencváros és Kőbánya-Kispest között mindkét vágányon felsővezetéki hiba van, a vonatok nem közlekednek. Ez a székesfehérvári G43-as vonatoknál okozhat kimaradást, késést.Kőbánya-felső és Rákos között mindkét vágányon fadőlés miatt szünetel a vonatközlekedés. A Budapest-Hatvan-Miskolc, illetve a Budapest-Újszász-Szolnok vonal vasúti közlekedésében okoz késéseket, járatkimaradásokat. Pestszentlőrinc és Vecsés között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, felsővezetéki zárlat miatt. A Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vonatok, továbbá a szegedi és a nyíregyházi távolsági, InterCity és InterRégió vonatok hosszabb menetidővel közlekednek. Pestszentimre-felső és Kispest állomás között nem közlekedhetnek a vonatok a vasúti pályára dőlt villanyoszlop miatt. A Budapest-Lajosmizse vonalon megnő az eljutási idő. A Keleti pályaudvar és Ferencváros között fadőlés miatt a felsővezetékben nincs áram, a győri és a pécsi távolsági vonatok hosszabb menetidővel közlekednek.

Szünetel a vonatközlekedés Magyarnándor és Nógrádkövesd, Balassagyarmat és Drégelypalánk között is. A Mávinform tájékoztatása szerint Magyarnándor és Nógrádkövesd között fa dőlt a vasúti pályára, a Balassagyarmatról Aszódra 3:49-kor elindult személyvonat a fának ütközött. A Balassagyarmat – Aszód vonalon jelentős késésekkel kell számolni. Balassagyarmat és Drégelypalánk között sem közlekednek a vonatok, a sínekre dőlt fa miatt. A kidőlt fának szintén nekiütközött a Balassagyarmatról Vácról 3:22-kor elindult személyvonat. A MÁV-START pótlóbuszt rendelt az utasok elszállításához, várhatóan 5:30-ra tudnak forgalomba állni. A Balassagyarmat – Vác vonalon jelentős késések várhatók. Aszód és Galgamácsa között sincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték.