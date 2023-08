Világgazdaság: gőzerővel zajlik a vendégmunkások toborzása, legtöbben a Fülöp-szigetekről jönnek

Gőzerővel zajlik a toborzás, eddig 25 kölcsönzőcég szerzett minősítést, hogy egyszerűsített eljárással vendégmunkásokat hozzon Magyarországra – mondta a Világgazdaságnak Karácsony Zoltán, a HR Portal álláspiaci szakértője, aki arról számolt be, hogy folyamatosan bővül a megrendelők köre, már nemcsak gyártó-, hanem szolgáltatócégek is alkalmaznának vendégmunkásokat, például a szállodák takarítására is így keresnek munkaerőt.

Magyarországon a következő években mintegy félmillió új munkahely jöhet létre, ami a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet alapján minimum 200-300 ezer vendégmunkás bevonását indokolja a mostani százezer körüli létszám felett. Novemberben fogadta el az országgyűlés, hogy szigorú feltételek mellett engedélyezi a vendégmunkások hazai alkalmazását.

Karácsony Zoltán szerint most az első számú célország a Fülöp-szigetek, de Vietnámból, Indonéziából, Mongóliából és Kirgizisztánból is toboroznak nagyobb számban munkavállalókat. A többségüket betanított munkára hozzák, de egyre több a szakmunkáskeresés is, például hegesztő, teherautó-sofőr, targoncás pozícióba keresnek munkaerőt.