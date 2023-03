A MOK arra kéri a háziorvosokat, hogy szerveződjenek pertársaságokba

Aki fenyegető levelet kapott, azt sajnos be kell tartani – mondta szerda délutáni tájékoztatóján Kincses Gyula, a MOK elnöke, utalva arra, hogy fenyegető levelet kaptak Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azok a háziorvosok, akik eddig még nem kötöttek önként ügyeleti szerződést az Országos Mentőszolgálattal. Az ellenszegülőket 30 ezer forintól 5 millió forintig terjedő bírsággal, működési engedélyük visszavonásával fenyegetik a határozatban. Utóbbi azt jelenti, hogy körzetében sem láthatná el a munkáját az orvos.

Kincses Gyula azt mondta a levélről, hogy az veszélyes és felesleges fenyegetés, ami elbizonytalanítja a háziorvosokat.

Aki azonban ilyen levelet kapott, annak a a háziorvosnak be kell azt tartania. Jogszerű magatartásra van szükség, de a határozat megtámadása is jogszerű

– mondta a MOK elnöke, aki hozzátette:

arra buzdítják a háziorvosokat, hogy pertársaságokba szerveződjenek. Ebben a kamara segíteni fog nekik, az ügyvédi finanszírozást is magára válallja a kamara, és hamarosan tájékoztatót is kapnak erről az orvosok.

Hangsúlyozta, nem igaz, hogy a kamara fenyegeti az orvosokat. Most éppen az derült ki, hogy a hatóság fenegyeti őket, méghozzá elég súlyosan. A MOK soha nem mondta azt, hogy tilos ügyelni. Azt mondtuk, hogy alapellátás javítása érdekében a legkulturáltabb és legkisebb társadalmi kárt okozó nyomásgyakorlási eszközt alkalmazzák a kollégák: azt, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződést. De azt nem mondtuk, hogy a régi rendszerben ne dolgozzon senki – tette hozzá a MOK-elnök.

A Facebookon közvetített, az orvosok számára szervezett online tájékoztatón Álmos Péter, a kamara alelnöke beszélt arról is, hogy szerda délig több, mint 22300 tag erősítette meg kamarai tagságát a nagyjából 33 ezer aktív orvosból. Kincses Gyula pedig aláhúzta, a kötelező kamarai tagság megszüntetésének ellenére számos kamarai szolgáltatást fenntatanak, például a jogszolgálatot. Elhangzott az is, hogy érdemi változások várhatóak a kamarai szerkezetében, de ezt akkor is meglépték volna, ha nincs a kötelező tagságot megszüntető rendelet.

A kamara nem az Orbán-kormánnyal áll szemben, hanem a mindenkori kormány döntéseit szemléli, hogy az mennyire káros vagy hasznos. Nincs politikai célunk – magyarázta Kincses Gyula egy ezzel kapcsolatos kérdésre adott válaszában. Álmos Péter ehhez azt tette hozzá, hogy folytatják azt a szakmai munkát, ami nem politikai tevékenység.

Mint ismert, a MOK február 4-ei küldöttközgyűlésén döntött arról, hogy a háziorvosokat arra buzdítják, ne írják alá az Országos Mentőszolgálattal kötendő ügyeleti szerződésüket, a kórházi orvosokat pedig arra, helyezzék letétbe önként vállalt túlmunkájuk felmondását. A nyomásgyakorló akciót azért indították útjára, mert a kamara úgy véli, a januárban életbe lépett új egészségügyi szabályok tovább rontják az ellátást és veszélyeztetik a betegellátást.

Az akcióhoz rengeteg háziorvos csatlakozott már azokban a megyében (februártól Hajdú-Biharban, márciustól pedig Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Beregben), ahol elindult az új, a mentőszolgálat által szervezett ügyeleti rendszer.

A kormány a MOK nyomásgyakorló akciójára válaszul egyik napról a másikra meghozott egy rendeletet, amelyben eltörölték a kötelező kamarai tagságot és elvették a MOK-tól az etikai eljárások lebonyolítását.