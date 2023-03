Mesélő utcák – táblát kaptak 1848 történelmi alakjai Terézvárosban

Tájékoztató táblát helyezett ki a terézvárosi önkormányzat kilenc olyan utcához, melynek névadója szerepet vállalt az 1848-as forradalomban, a társadalmi-politikai élet alakításában.

Vasvári Pál, Jókai Mór, Bajza József, Vörösmarty Mihály, Podmaniczky Frigyes, Csengery Antal, Eötvös József, Andrássy Gyula, Dessewffy Emil. Politikus, író, újságíró, közgazdász, filozófus, akiknek Terézvárosban utca őrzi a nevét. Mostantól az 1848-as forradalom tiszteletére nem csak utcatábla emlékezik meg munkásságukról, hanem a házfalakra kihelyezett kiegészítő táblák egy rövid, jellemző idézettel, valamint QR-kódon elérhető információkkal is segítik a névadó személy megismerését – fogalmazott Soproni Tamás polgármester. Mindez angol nyelven is elérhető, így a turisták számára is hasznos.

A tábla segítségével olvasható ismeretterjesztő kalauzt Nyáry Krisztián irodalmár írta meg Forradalmárok tollal címmel. Mint fogalmazott:

Az 1956-os forradalmat – Petőfi-körös előzményei miatt – gyakran nevezik az írók forradalmának. Valóban sok író vett részt a sztálinizmus elleni felkelés előkészítésében, de Petőfiék forradalmát ennél is jobban jellemezte a szerepvállalásuk. Egyes életpályák esetén szinte lehetetlen eldönteni, hogy a történelemkönyvek vagy az irodalomtörténet lapjaira kínálkoznak-e inkább.

A táblák kihelyezése kapcsolódik Terézváros első közösségi költségvetéséhez is, mivel ez egyike a győztes, lakosság által megszavazott projekteknek.