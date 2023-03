Keszthelyi sörház: négy gyanúsított a csapra vert uniós pénz miatt

Polt Péter közölte, jelenleg a terheltek védekezését ellenőrzik.

Több mint két éve nyomoznak Keszthely ikonikus épülete, a Reischl Sörház felújítása ügyében. Bencze János (Jobbik) megkérdezte a legfőbb ügyészt, hol tart az ügy, amelyben a várost több mint 1 milliárd forintos kár érte. Az ellenzéki politikus szerint eddig nem hallgattak ki tanúkat, például a várost 2019-ben vezető polgármestert és a feljelentőt sem. Mint írta, az ügyben az EU a sértett, mivel uniós pénzből újult volna meg Keszthely egyik legrégibb barokk épülete.

Bencze arról kérdezte Polt Pétert, van-e már gyanúsítottja az ügynek, történt-e vádemelés, ha nem, miért, és miért húzódik a nyomozás immár két esztendeje akkor, amikor egy egyszerű ügyről van szó.

A legfőbb ügyész válaszában közölte, a Reischl Sörház felújítása ügyében költségvetési csalás és más bűncselekmény miatt a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság Zala Vármegyei Vizsgálati Osztálya nyomoz. A határidő lejár augusztus 18-án.

Eddig négy embert hallgattak ki gyanúsítottként költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben még nem történt vádemelés, mert az érdemi döntéshez további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges.

Polt emlékeztetett rá, tanúként csak az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényről tudomása lehet. Jelenleg a megkezdett beruházások elmaradásával kapcsolatos visszaélések miatt nyomoznak.

Szerinte Keszthely elkövetéskori polgármesterét, illetve a feljelentőket azért nem hallgatták ki, mert az eddig felmerült bizonyítandó tényekre nézve releváns információval nem tudtak volna szolgálni. A legfőbb ügyész cáfolta, hogy az ügy egyszerű lenne, szerinte a büntetőjogi felelősség tisztázása nagyszámú nyomozati cselekményt tett és tesz indokolttá. Azt írta, a nyomozás viszonylagos elhúzódása a bizonyításhoz szükséges okiratok beszerzésének, értékelésének, a szakértői vélemény, annak kiegészítése és a számos tanúkihallgatásnak az időigényére vezethető vissza. Jelenleg a terheltek védekezésének ellenőrzése van folyamatban.

Mint korábban megírtuk, a korábbi fideszes vezetés a városi beruházások nagy részét egyetlen cégre bízta, a kivitelező alig haladt, ezért már nemcsak a helyi ellenzék, hanem a későbbi polgármester, Nagy Bálint is feljelentést tett az ügyben, amelyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódott. Nagy Bálint azóta Lázár János államtitkára lett, Orbán Viktor éppen most bízta meg az egyik uniós fejlesztéseket ellenőrző monitoring bizottság vezetésével.