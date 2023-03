A Sofitel is Tiborcz közelébe kerül a Jellinek-féle Indotektől

Miután a Gellért Szálló egyenesen a miniszterelnök vejének érdekeltségéhez került, a Duna-parti látképet meghatározó szálloda egy alapkezelőé lesz, amelyben Tiborcz István üzlettársa tűnik fel. A pesti Duna-parti látképet meghatározó szálloda átépítésével szemben megfogalmazott építészi kritikák átbeszélésére szakmai fórumot szerveznek.

Három éve vásárolta meg a Jellinek Dánielhez kötődő Indotek Csoport a Lánchíd pesti hídfőjénél található Sofitelt azzal a céllal, hogy 2022-re három ütemben felújítják a hotelt úgy, hogy az a munkálatok alatt is fogadhasson vendégeket. A koronavírus-járvány, illetve a turizmus visszaesése miatt azonban ez a terv nem valósult meg, 2020 decemberében a szállodát bezárták, bár a felújítás elkezdődött.

Az Indotek Csoport alapítója és vezérigazgatója az Indexnek most elárulta, hogy időközben a hotel mellett elhelyezkedő ingatlant is megvásárolták, így egy komplex ingatlanfejlesztés valósulhat meg. Jellinek szerint a felújítás következő fázisa maga a hotelfejlesztés és -üzemeltetés, ezt azonban már nem az Indotek fogja menedzselni. „Az Indotek jelenlegi üzleti stratégiájában nem szerepel prioritásként az hotelüzemeltetés, fő tevékenységi szegmense ugyanis továbbra is a válságba jutott ingatlanok és vállalatok akvirálása” – derült ki a nyilatkozatából.

Az üzletember bejelentette, hogy eladják a Sofitelt,

amelynek értékesítésére egyébként egy pályázatot írtunk ki, amit egy nemzetközi tanácsadó iroda támogatott, és amelyre az Equilor Alapkezelő Zrt. nyújtotta be a legjobb ajánlatot,

az egyik általa kezelt alap nevében. A tranzakció jelenleg is folyamatban van a nyertes ajánlattevővel” – nyilatkozta a milliárdos.

Az Equilor Alapkezelő Zrt.-ben többségi tulajdonos az EQA Eszközkezelő Zrt. (a részvények 25 százalékát Pillár Zsolt, az alapkezelő alapító társtulajdonosa és vezetője birtokolja). Az EQA 50,5 százaléka a Közép-Európai II. Magántőkealapé és csaknem 25 százalék részvényt jegyez benne Szécsényi Bálint. A Direkt36 az óriási vagyonokat rejtő magántőkealapkról szóló cikkében arról írt, hogy a Közép-Európai I. és Közép-Európai II. nevű magántőkealapok Tiborcz István üzlettársához és barátjához, Szécsényi Bálinthoz köthetők, mert az azokat kezelő céget ő vezeti. A tényleges tulajdonosi nyilvántartásban megjelölt tulajdonos azonban nem Szécsényi, hanem egy bizonyos Hornung Áron, aki szintén kapcsolódik Tiborcz István üzleti köreihez.

A közelmúltban a Gellért Szállót is értékesítette az Indotek Csoport, az közvetlenül Tiborcz István érdekeltségénél landolt. Tavaly december elején jelentették be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vejének cége, a BDPST Group vásárolja meg a hotelt birtokló cégcsoportot.

Jellinek reagált a Sofitel felújítása kapcsán 12 Kossuth-díjas építész által megfogalmazott kritikákra is, akik méltatlannak és elfogadhatatlannak tartják a szálloda átépítését.

Jellinek szerint a Sofitel korábbi homlokzata (a másik két Duna-parti szálloda homlokzatával együtt) mára elavulttá vált,

felújítása mind a városképi megjelenés, mind ingatlanfejlesztési szempontból elengedhetetlen. Közölte, ezzel minden hivatalos szakmai fórum is egyetértett, és támogatták a megálmodott felújítási koncepciót is, így kaphatott a projekt építési engedélyt.

Ettől függetlenül természetesnek gondolja és megérti, hogy vannak eltérő vélemények, illetve olyanok, akik más koncepció mentén látnák jónak a felújítást. Éppen ezért a leendő tulajdonossal közösen úgy döntöttek, hogy teret biztosítanak egy szakmai fórumnak, amelyre az épület tervezői mellett meghívják a tervezői szakma azon részét is, amelyik aggályait fejezte ki a felújítás egyes részei kapcsán – derült ki az Index cikkéből.