Fülig ért Orbán szája, amikor Gyurcsány gratulált az új képviselőjének

Hétfőn letette képviselői esküjét a Parlamentben a DK-s Ráczné Földi Judit, így újra teljes a létszám az ellenzéki párt frakciójában.

Ráczné Földi Judit mandátumhoz jutását többen rossz szemmel nézték offshore-ügyei miatt, a párt vezetésének ugyanakkor cseppet sem rendült meg a bizalma vele szemben. Ezt jelzi, hogy az eksütétel után a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc volt az első, aki gratulált Rácznének – aminek hatására hangos morajlás futott végig az üléstermen.

A 444 által kimentett felvétel szélén Orbán Viktor is látható, amint szélesen elmosolyodik Gyurcsány köszöntőjén, de Rogán Antalnak, Gulyás Gergelynek és Kocsis Máténak is tetszett a műsor. Később Orbán is gratulált Ráczné Földi Juditnak.