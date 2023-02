Egymilliárd forintnyi ingatlanvagyon kerülhet Hódmezővásárhelytől egyházi tulajdonba

Csakúgy, mint Kübekháza esetében Hódmezővásárhelyen is ellentételezés nélkül kerülhetnek önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba. Erre egy tavaly decemberi törvénymódosítás ad lehetőséget. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által beterjesztett módosítás újranyitotta az 1991-es kárpótlási törvényt méghozzá úgy, hogy az egyházak olyan épületekre is igényt tarthatnak, amelyeket korábban nem kértek vissza, mert nem tudták volna őket fenntartani, vagy olyanokat, amelyek nem is voltak soha egyházi tulajdonban.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Márki-Zay Péter is erről beszélt, illetve arról, hogy Hódmezővásárhely tekintetében egymilliárd forintot meghaladó értékű ingatlanvagyonról van szó. A polgármester elmondta, több épületről van szó, köztük a Domonkos-rend fenntartásában működő óvoda és iskola, a katolikus egyház által fenntartott óvoda és iskola épületéről, valamint a reformátusok is bejelentkeztek az általuk csak részben használt két ingatlan teljes tulajdonjogára.

Utóbbi épületek egyesével három- négyszázmillió forint értékűek. Tehát, – mint Márki-Zay fogalmazott – óriási vagyonvesztés ez az adófizetőknek. Érdekesség, hogy a polgármester azt mondta, hogy az említett két épület eladásáról meg is egyeztek az egyházzal, de most úgy tűnik, ingyen az övék lesz. Márki-Zay szerint ez egy jogállamban elképzelhetetlen lenne, de elismerte, hogy tavaly decemberben az ellenzék részéről nagyobb figyelmet kellett volna kapnia az ügynek. Beszélt arról is, több polgármesterrel is beszélt, és nagy a felháborodás, ez alapján feltehetően több helyen élnek a frissen kapott jogukkal az egyházak.

Megemlítette, hogy Szegeden Botka László polgármester sikeresen megállapodott a bencés renddel, akik fizetnek az ingatlanért. Hozzátette, úgy tudja, hogy az Evangélikus Egyház nem fog élni ezzel a lehetőséggel az egyházak közül, mert feltételezése szerint ők is igazságtalannak tartják ezt a törvényt, mint ő.