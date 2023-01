Orbán: Ha a baloldal lenne kormányon, már mi is benne lennénk a háborúban

Miközben sorban kapja a pénteken megjelent szavaiért a nemzetközi és belföldi kritikákat, a miniszterelnök ismét megosztotta a nyilvánosságról az orosz-ukrán háborúról szóló gondolatait közösségi oldalán.

Ezeket már a pénteki Kossuth Rádióban adott interjújában is elmondta, noha az a gondolat, hogy Ukrajna senki földje lenne, nem szerepel benne.

De nézzük is, miről beszél Orbán Viktor alig valamivel a szombati ebéd után!

Innen jut el a hazai ellenzékhez, amelyről a következő állítja:

A baloldal meg is mondta, hogy azt fogja tenni, amit a nemzetközi közösség mond. Tehát ha a baloldal lenne ma kormányon, akkor mi is nyakig állnánk a háborúban, mint a németek. Már mi is elküldtük volna a tankjainkat, a használaton kívül lévő egykori orosz fegyvereinket, és mi is benne lennénk a háborúban, mint fegyverszállító felek.

A baloldal megmondta, hogyha mandátumot kap, akkor együtt úszik a nemzetközi közösséggel. Azt fogja tenni, amit a többiek, durvábban fogalmazva: azt fogja tenni, amit mondanak nekik.

Mi pedig azt mondtuk, hogy van magyar nemzeti érdek. Így 2022-ben az emberek valójában háború és béke között választottak. És a békét választották.