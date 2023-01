Az M3-as autópályán tartott alkoholellenőrzést a rendőrség, óriási dugó lett belőle

Az M3-as autópálya egyik legforgalmasabb pontján szondáztattak szerda reggel a rendőrök. A Szada és Mogyoród közötti autópálya felhajtónál több autónyi rendőr ellenőrizte a sofőrök alkoholszintjét, amivel több kilométeres dugót okoztak – írta a Blikk.

A lapot az egyik olvasó értesítette arról, hogy hatalmas dugóba került az M3-ason, mert a rendőrök minden arra közlekedő autóst megszondáztattak. Az akció a reggeli csúcsforgalomban zajlott.

A lap megkérdezte a rendőrséget, mi volt az oka az autósok körében komoly bosszúságot okozó akciónak.

A válaszlevél szerint január 25-én 6 és 8 óra között „a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén, több helyszínen tartottak az ittas vezetés megelőzését szolgáló, finn módszeres ellenőrzést”. A rendőrség azt is közölte, hogy ilyen akciót korábban is tartottak és a jövőben is lehet majd rájuk számítani a Pest vármegyében.