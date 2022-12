Ötvenezerbe kerül fejenként a karácsonyi jótékonysági vadászat

Százával hullanak majd országszerte a fácánok december 27-én, ezen a napon mind a 19 megyében vadászatot rendez egy magas szintű kormányzati támogatással bíró cég.

A 2019-ben alapított Országos Jótékonysági Vadászat (OJV) Közhasznú Nonprofit Kft., amelynek védnöki nyilatkozatát a Karmelita kolostorban írták alá, az elmúlt években nagyon rákapcsolt, hogy javítson a hobbivadászat társadalmi megítélésén, és természetesen azért, hogy szalonképes alkalmakat biztosítson a fizetőképes érdeklődők számára a sörétes puskák használatához.

Az OJV Kft. létrehozása mögött az az ötlet húzódik, hogy a vadászatot nemes társadalmi céllal kapcsolják össze: a cég a vadászatok bevételeiből rendszeresen adományoz milliós pénzösszegeket gyermekgyógyászati célokra, a jótékonykodásról pedig igyekeznek minél több helyen hírt adni a sajtóban, ami a cég által felkért ismert emberek, az úgynevezett „márkanagykövetek” feladata. A cég feletti védnökséget a kormányzat közismerten szenvedélyes vadászai, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kovács Zoltán kommunikációs és Zambó Péter agrárminisztériumi államtitkár látják el.

A kft. honlapja szerint az idei rendezvény után az 50 ezer forintos részvételi díjakból és az összegyűjtött adományokból „hiánypótló orvosi eszközöket” vásárolnak a megyék egy-egy kiválasztott kórháza számára. Összesítésük szerint az elmúlt években összesen 142 millió forinttal támogatták a kórházakat, igaz, ebbe beleszámolták a cégalapítást megelőző hat év Fejér megyei pénzgyűjtéseit is.

Ezt azért tehették, mert az OJV-t létrehozó és tulajdonló három szervezet közül kettő Fejér megyében, a Velencei-tó környékén működik. Bennük az a közös, hogy a hátterükben valamilyen formában felbukkan egy másik egykori vadász-politikus, L. Simon László korábbi államtitkár, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítványt például maga L. Simon hozta létre. Ez a szervezet a története során egy 267 millió forintos uniós támogatást is elnyert már kastélyfelújításra, legutóbb pedig – ahogy azt az Átlátszó megírta – egy tóparti hotelt szerzett meg valószínűleg messze a forgalmi érték alatti áron. A velencei hotelt az állam adta oda ingyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyesületének, amely aztán átpasszolta az alapítvány érdekeltségébe.

Tavaly a jótékonysági vadászatot követően éppen L. Simon tartott beszédet a résztvevők számára rendezett díjkiosztó ünnepségen. A Nimród vadászati szaklap szerint a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője a beszédben igyekezett cáfolni azt a közvéleményben kialakult vélekedést, hogy a vadászok csak olyan dúsgazdag vállalkozók vagy olyan befolyásos politikusok lehetnek, akik megengedhetik maguknak, hogy egy hétvége alatt százezreket vagy akár milliókat költsenek a szenvedélyükre. L. Simon azt állította, hogy a jótékonysági vadászat annyira jó cél, hogy ilyenkor még a kiskeresetű vadászok is a zsebükbe nyúlnak:

Azok a jótékonysági vadászaton részt vevő vadászok is hozzájárulnak a sikerhez, akik nagyon szerény jövedelemmel rendelkeznek, és nem engedhetik meg maguknak, hogy minden évben elejtsenek mondjuk két kapitális bikát. (…) Példaértékű a magyar vadászok adakozása, mert még akinek kevés van, akinek éppen csak van valamije, akinek néha még az is gondot okoz, hogy a legolcsóbb régi IZS puskájához normális sörétes lőszert vásároljon, ő is részt vesz a jótékonysági vadászaton, ezzel hozzájárul anyagilag a vadászok összefogásához, amellyel a beteg gyerekeket segítjük.