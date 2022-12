Ünnepi ajándékkalauz: A legjobb ASUS laptopok karácsonyra

Egyre nehezebb praktikus ajándékot találni az ünnepi szezonban, de mindig akad egy családtag, aki új laptopra vágyik.

Ajándékozni sokkal nehezebb, mint gondolnánk, hiszen mindenki szeretné valóban praktikus és akár évekig kitartó ajándékkal meglepni választottját, de az eltérő életkor és érdeklődési kör mind-mind extra utánajárást igényel. Ilyenkor érdemes olyan univerzális dologban gondolkodni, aminek például egy diák, egy szülő vagy egy nyugdíjas korban lévő nagymama is hasznát veheti. Ilyen kategória például a laptopoké, hiszen a diákok az iskolában, az egyetemen vagy utána otthon tanulásra és játékra is tudják használni, a felnőttek munkában, a mindennapi teendők intézésében és szórakozásban lelhetik hasznát, míg az idősebbeknek kiváló eszköz a kapcsolattartásra.

Fiataloknak és általános felhasználásra

A legfiatalabbaknak tényleg csak alapvető számítási erőre van szükségük egy laptop esetében, az a lényeg, hogy azt sajátjuknak érezzék és megtanulják, valamint élvezzék a használatát. Az ASUS Vivobook Go 14 (E410) és Vivobook Go 15 (E510) párosa pont ezt az izgalmat adja meg, hiszen többféle színben is elérhetőek, egyedi dizájnjegyekkel, a mindennapi feladatokhoz elegendő erővel és különleges ASUS megoldásokkal rendelkeznek.

Az Vivobook 15 (X1502) egy funkciókban bővelkedő, mindenki számára elérhető laptop, mely a legmodernebb processzorokkal és olyan praktikus megoldásokkal rendelkezik, mint a 180-fokos zsanér vagy az ASUS Antibakteriális Védelem, mely több mint 99%-os hatékonysággal akadályozza meg a baktériumok szaporodását a laptop felületén. Ha kicsit több erőre lenne szükség, mondjuk a kreatív alkalmazások megfelelő használatához, akkor a Vivobook Pro széria széles kínálata jelentheti a megoldást, hiszen 14, 15 és 16 hüvelykes méretben, többféle színben és akár lenyűgöző OLED kijelzővel is elérhetőek ezek a modellek.

Letisztult és elegáns

Egy modern Zenbook választásával egészen biztosan nem tévedhetünk, ha karácsonyi ajándékról van szó. Az elegáns, könnyű és modern hardverrel, valamint lenyűgöző OLED kijelzővel rendelkező modellek rendkívül népszerűek. A Zenbook 14X OLED (UX3402) kiváló választás azok számára, akik hosszú távra terveznek, különleges és modern megoldásra vágynak és ki szeretnék használni a káprázatos vizuális élményt kínáló OLED kijelző előnyeit. Ha még kompaktabb és letisztultabb modellre gondolnánk, akkor a Zenbook S 13 OLED (UM5302) jöhet szóba, hiszen az alig 1kg-os magnézium-alumínium ötvözetből készült ház mindössze 14,9mm vékony, a fedlapot felnyitva pedig a 2,8K OLED NanoEdge érintőképernyő fogadja a felhasználókat. Ez a modell szintén rendelkezik ASUS Antibakteriális Védelemmel és a legmodernebb AMD megoldásokra építkezik.

Alkotóknak

Az Zenbook Pro modellek kifejezetten alkotók számára készültek. A Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) például egyedülálló kialakításának köszönhetően kimagasló teljesítményt kínál a legerősebb Intel processzorra és a stúdió-szintű NVIDIA grafikus kártyára támaszkodva. Tartalomgyártásnál ráadásul a színhű kijelző is rendkívül fontos, a Zenbook Pro modellek éppen ezért Dolby Vision tanúsítvánnyal, a DCI-P3 színskála teljes lefedésével és Pantone-hitelesítéssel biztosítják azt, hogy a végeredmény pont olyan legyen, mint ahogy azt megálmodták. Az innováció és a multifunkcionalitás szerelmeseinek a Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) jelenti a tökéletes választást, hiszen a lenyűgöző OLED főképernyő mellett egy másodlagos kijelzővel is rendelkezik, mely különálló monitorként extra képernyőfelületet és egyszerűbb multifunkciós használatot biztosít.