Tíz-húsz milliót kaszáltak egy zürichi turnuson a mélyszegénységben élő nőknek fix egymilliót ígérő stricik

Svájci-magyar közös nyomozócsoport alakult azért, hogy a borsodi településről Zürichbe, szexuális munkára kivitt nők ügyében elkapják az elkövetőket. Egyszerre és egy időben csaptak le hazánkban és Svájcban a két nőre és a két férfire.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya folytat nyomozást O. Róbert 42 éves és F. Lajos 31 éves mezőkövesdi lakosokkal szemben több ember sérelmére, szexuális cselekmény végzésére a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, erőszakkal vagy fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

Kiderült, hogy O. Róbert és volt élettársa, F. Mária 2016 óta futtat lányokat Zürichben. A készenlétisek közleménye szerint a nők beszervezését a legtöbb esetben a férfi végezte az általa ismert, mélyszegénységben élő családfők megkörnyékezésével, ehhez a toborzói tevékenységhez csatlakozott később F. Lajos.

A gyanúsítottak által megkeresett vagy hozzájuk forduló férfiak rábeszélték a feleségüket vagy az élettársukat, hogy a jobb megélhetés reményében vállalják be a svájci prostitúciós munkát.

A páros a szexmunkáért cserébe fix egymillió forintos bevételt ígért a nőknek, akik általában két-három hétre utaztak ki Zürichbe. Az utat legtöbbször nemzetközi vonattal tették meg, de esetenként kisbusszal vagy repülővel jutottak ki Svájcba, F. Mária, vagy a bűntársa, a szintén mezőkövesdi P. Nikolett felügyeletével.

Megérkezésüket követően azonnal munkába kellett állniuk, s az elkövetői kör által már bejáratott bár és hostel előtti utcaszakaszon kínálták szexuális szolgáltatásaikat, ugyanakkor az ügyfeleket már szálláshelyükön fogadták, miközben tevékenységüket valamelyik nő folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte.

Az elkövetők meghatározták a nőknek, hogy egy nap mennyi pénzt kell megkeresniük, és addig nem mehettek fel a szobájukba, ameddig ezt össze nem gyűjtötték. Ennek következtében az áldozatok nem egyszer napi 14-18 órákat álltak az utcán, hogy a napi 1500 – 2000 svájci frank körül meghatározott összeget megkeressék a rájuk „vigyázó” futtatóknak. He nem tudták megkeresni, vagy nem követték a kapott utasításokat, esetleg ellenszegültek a munkaadóiknak, a beígért fizetésükből történő levonással büntették, vagy veréssel fenyegették meg őket. Volt olyan eset is, amikor tettlegességre is sor került.

A két nő az áldozataiktól naponta átvett összegekből fedezte a lányok utazásait, szállásait, illetve ételt és ruhákat vásároltak nekik, míg kiutazásuk előtt szükség esetén fodrászhoz, illetve körmöshöz vitték őket. A napi bevétel összegéről rendszeresen tájékoztatták O. Róbertet vagy F. Lajost. 3-4 lány egyidejű foglalkoztatása esetén, 2-3 heti Zürichben eltöltött turnus után az elkövetők tisztán 10 és 20 millió forint közötti összeget kerestek a szexuális kizsákmányolásból.

Az egymással rokoni illetve érzelmi kapcsolatban álló elkövetők bűnös magatartásuk kifejtése során tisztában voltak az általuk prostitúciós munkavégzésre toborzott, erre beszervezett, Svájcba kiszállított magyar állampolgárságú sértett nők kiszolgáltatott helyzetével, az áldozatokat szexuális cselekmény folytatása céljából kizsákmányolták, bűnös tevékenységüket ennek tudatában, és kizárólag anyagi haszonszerzés céljából fejtették ki.

A két ország bűnüldöző és igazságügyi szervei között közös nyomozócsoport jött létre idén júniusban. Az Eurojust és az Europol közreműködésével a svájci és magyar hatóságok közötti kooperáció eredményeként az ügyben idáig már legalább húsz magyar sértettet sikerült beazonosítani.

A közös nyomozócsoport közös akciónapot szervezett november 22-ére. Azonos időpontban csaptak le a Zürichben és Mezőkövesden lévő elkövetőkre. Ekkor fogták el mind a négy elkövetőt. O. Róbertet és F. Lajost itthon, míg F. Máriát és P. Nikolettet Svájcban.

O. Róbert és F. Lajos elfogását követően kutatást hajtottak végre a mezőkövesdi otthonukban. Ennek során lefoglaltak 3 millió forint készpénzt, 2000 svájci frankot, elektronikus eszközöket, mobiltelefonokat, feljegyzéseket, bruttó 260 gramm átlátszó, kristályos állagú, feltehetően új pszichoaktív anyagot, továbbá vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglaltak egy nagyértékű személygépkocsit is, illetve zár alá vették O. Róbert és F. Mária kiskorú gyermekeinek nevén lévő hét mezőkövesdi ingatlant, amit a páros a bűncselekmény elkövetésének időtartama alatt szerzett meg úgy, hogy bejelentett jövedelemmel és munkahellyel egyikük sem rendelkezett.

A két borsodi férfit itthon, a két nőt pedig Svájcban tartóztatták le. A női terheltek felügyelete alatt lévő három magyar prostituáltat soron kívül hallgatták ki tanúként. F. Máriát és P. Nikolettet a svájci ügyészség emberkereskedelem és prostitúció elősegítése bűntett elkövetésével gyanúsítja.