Hazaengedik a kórházból a 11 éves kislányt, aki a vonat elé lépett egy hónappal ezelőtt

Szeptember végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyürén a vonat elé lépett egy 11 éves kislány. A mozdonyvezető időben észrevette a gyereket, többször dudált is, ám a balesetet már nem tudta megakadályozni. A kislány a gázolást túlélte, de súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba, az első hírek szerint súlyosan roncsolódott a koponyája, a bokája szilánkosra tört.

Sokáig válságos volt az állapota, ám a Ripost információi szerint egy hónappal a történtek után a lányt hazaengedik a kórházból. A lapnak a nagyapa számolt be a legfrissebb fejleményekről, elmondása szerint unokáját hétfőn vagy kedden engedik ki. A férfi azt mondta, a legfontosabb, hogy a kislány túltegye magát a történteket, hozzátette ugyanakkor, hogy nem hajlandó békülni a pedagógusokkal. A baleset után a kislány nevelője már beszélt arról, hogy unokája iskolai zaklatás áldozata volt, egészen pontosan két osztálytársat említ, akik rendszeresen piszkálták őt, a nagyapa szerint csúfolták az öltözködése miatt és többször meg is verték.

„Felháborít, hogy az eltelt egy hónap alatt semmiféle jelzést nem kaptam arra vonatkozóan, hogyan kívánnak az üggyel foglalkozni” – tette hozzá. Unokája állapotával kapcsolatban azt mondta,

akit elgázol a vonat, és a feje is erősen megsérül, annak az arca és a nyelve is károsodik. Az unokám is így járt. A nyelvét már rendbe hozták, ezért szerencsére tud beszélni és enni.