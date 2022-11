Elítélhetik a plakátátragasztó kutyapárti passzivistákat

Az ügyészségen múlik, hogy vádat emelnek-e graffitizés miatt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két pécsi „passzivistája” ellen, akik átragasztottak tavaly nyáron két nemzeti konzultációs plakátot – írja a Hvg.hu.

Az ominózus emojis plakátokon többek között olyan kérdések szerepeltek, hogy „Ön félti a gyermekét a szexuális propagandától?”, vagy „Felháborítja az illegális bevándorlás?” Az ilyen plakátokra ragasztották rá a kutyapártosok, hogy

„Nem vagy egyedül”,

„Töltse ki a szeretet konzultációt”,

„Ma kit fogadunk el?”

A portál felidézi, hogy az MKKP egyik érintett passzivistája még októberben jelezte, a rendőrségen töltötte a délelőttöt, ahol kihallgatták, rabosították, majd hazakísérték és házkutatást tartottak nála. A kormányzati üzenetet egyébként a Mahir Cityposter Kft. oszlopain ragasztották át, a cégnek az újraplakátolás az ügyészségi dokumentum szerint 88 ezer forintba került. A rendőrség azonban csak két esetben tudta bizonyítani, hogy a két passzivista nyúlt hozzá a kormányplakátokhoz, így a kár a mindössze 29 392 forint volt, ami csak szabálysértésnek felel meg.

Az ügyészség megszüntette volna az eljárást arra hivatkozva, hogy nem bűncselekményről van szó, és egy megrovással akarta lezárni az ügyet. A két aktivista azonban ezt nem fogadta el, tartották magukat ahhoz, hogy nem rongálni akartak, hanem politikai véleménynyilvánítást tettek, ami elvileg a demokrácia egyik alappillére. Az ügy ezért szabálysértési eljárással folytatódott, amit első fokon a Pécsi Járásbíróság megszüntetett.

Ezt a bíróság azzal indokolta, hogy a passzivisták nem szabálysértést követtek el, hanem bűncselekményt. Egészen konkrétan úgy találta a bíró, hogy falfirkáról van szó, márpedig a falfirkálás olyan rongálási alesetnek számít, ami kárértéktől függetlenül bűncselekménynek minősül. Másodfokon a Pécsi Törvényszék is erre az álláspontra jutott, így a labda most az ügyészségnél pattog: el kell dönteniük, hogy vádat emelnek-e egy olyan csekély súlyú, alapvetően a véleménynyilvánítás körébe tartozó ügyben, amelyről korábban már kimondták, hogy nem bűncselekmény. Ha úgy döntenek, hogy mégiscsak vádat emelnek, akkor a két aktivistára – akik egyébként már megtérítették a kárt a reklámcégnek – akár egyéves szabadságvesztést is kiszabhatnak – írja a Hvg.hu.