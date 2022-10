Van olyan háziorvos, aki beszerzett egy ultrahangkészüléket, hogy a betegeinek ne kelljen hónapokat várni a vizsgálatra

Az általunk megkérdezett alapellátó orvosok még nem látják, mekkora lesz a rezsiszámla, de az elszálló energiaárak mellett is van egyéb gondjuk.

Az infláció és az energiaárak emelkedése a háziorvosokat sem kíméli. Nemrég a Háziorvosok Online Szervezete kongatta meg a vészharangot azzal, hogy számításuk szerint a praxisok fele kerülhet bajba, ha nem kap önkormányzati segítséget. Egy az RTL Híradója által bemutatott

rendelőnek októberben több mint 17-szeresére nő a fűtési költsége tavaly áprilishoz képest.

Tavaly a távhőért egy évre bruttó 285 ezer forintot fizettek. Ez az idén több mint 1,2 millió forinttal többe kerül, vagyis több mint másfél millió forintot kell fizetniük.

Ennyit biztosan nem tudnak kigazdálkodni a háziorvosok, legalábbis azok, akik saját zsebből kénytelenek fizetni a rezsiszámlát. Azoknak a rendelőknek, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, egyelőre nem kell aggódniuk. Egy lapunk által megkérdezett háziorvos is ilyen konstrukcióban praktizál, és bár ő fizeti a rezsit, az önkormányzat jövő októberig állapodott meg a szolgáltatóval, így addig tervezhető áron számlázzák neki a gázt és az áramot. Ennek ellenére nem teljesen nyugodt: azt mondja, ha nem oldódik meg a rezsiválság, akkor egy 15-szörös emelkedést később semmiképp sem tudna kigazdálkodni.

Nem feltétlenül jár rosszul az az orvos, akinek a rendelője nem az önkormányzat tulajdonában van. Egy budapesti háziorvos azt mesélte, hogy a rendelője üzemeltetéséből korábban kiszállt az önkormányzat, és a mérőt átíratta az orvos cégének nevére, így a rezsit a háziorvos fizeti. Eddig kisfogyasztó volt, és reméli, az is marad – bár ez csak az után tisztázódik majd, ha megkapja az új számlát. A múlt hónapi azt támasztotta alá, hogy maradt kisfogyasztó.

A rezsi mellett az eszközbeszerzések is drágultak. A két-három havonta rendelt gyógyszerek, kötszerek, fertőtlenítők, gumikesztyűk és egyéb, jogszabályilag előírt, kötelezően beszerzendő eszközök az általunk megkérdezett orvosok szerint 15-20 százalékkal drágultak, de ez még elmondásuk szerint kigazdálkodható.

A gyógyszerek árában is van változás, de nem drámai mértékben

– mondják egybehangzóan a lapunk által megkérdezett alapellátó orvosok.

Nem emelkedtek a háziorvosi díjtételek tavalyhoz képest

Kevesen tudják, hogy bár a háziorvos nem magánszolgáltató, vannak olyan rendelőben igényelhető szolgáltatások, amelyekért a betegnek fizetnie kell. Ezek árszabására a Magyar Orvosi Kamara ajánlása van érvényben, ez alapján szabhatják meg a háziorvosok például a szakvélemények díját.

Az ajánlás alapján például 3325 és 5375 forint közötti összeget kell fizetni egy magyar nyelvű gyógyszerszedési igazolás kiállítása esetén, de ennél drágább (minimum 5850, de legfeljebb 9750 forint), ha más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolásra van szüksége a betegnek az oltottságáról, gyógyszerszedésről vagy az egészségi állapotáról.

Egyes rendelőkben lehetőség van vérvételre. Ez esetben a páciensnek nem kell kora reggel sorban állnia a szakrendelőben, hanem meghatározott időpontban a háziorvos rendelőjében leveszik a vért, az eredményről pedig – amelyet az EESZT-n keresztül lát az orvos – akár telefonon is tudnak egyeztetni.

A kamara idei ajánlásában a rendelőben történő vérvétel minimális díja 3225 forint (a maximum 5375). Egy vidéki orvos azt mondta, nem emelt a tavalyi díjon, így 2500 forintot kér, ahogy a budapesti orvos is ennyit, vagyis a kamara által 2021-ben meghatározott minimumdíjazást alkalmazzák. Egy debreceni orvos azt mondta, mivel a városban bőven van lehetőség vérvételre, ő a rendelőben nem nyújtja ezt a szolgáltatást.

Egy másik vidéki és egy egy budapesti orvos is azt mondta, népszerű a vérvétel a rendelőjükben. Előbbinek az ajtaja hetente egyszer nyílik ki azok előtt, akik vérvételt szeretnének, a fővárosi orvosnál pedig akkora az igény a szolgáltatásra, hogy hetente többször is végzik.

Van olyan krónikus beteg, akinek rendszeresen, akár havonta többször is vérvételre kell járnia. Ez számára nagyobb költséget jelent – indokolta egy Budapesten kívüli háziorvos, hogy miért 2500 forintban határozta meg a díjat. Hozzátette, hogy a többi díjszabásban is próbálnak tekintettel lenni a legtöbb páciens anyagi helyzetére, akik közül sok a kisnyugdíjas. Attól tart, ha a vérvételért túl sokat kérnének, sokan egyáltalán nem mennének el, ez pedig az egészségi állapotukat veszélyeztetné. „Nem minden a pénz” – teszi hozzá a vidéki háziorvos, aki ezen elv alapján nem kér pénzt azért, ha személyesen kimegy néhány pácienséhez.

A debreceni háziorvos azt mondja: nem sok olyan betege van, akihez házhoz kell járni, de ezt csak indokolt esetben teszi meg, azt viszont nem érzi etikusnak, hogy ezért pénzt kérjen. A MOK ajánlásában egyébként az szerepel, hogy „lakáson, a beteg kezdeményezésére – nem sürgős, nem fekvőbeteg – történő «kényelmi» látogatás, illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciens látogatása, megkezdett 15 percenként” 3975 és 6625 forint közötti összeg kérhető el.

Indokolatlan esetben nem is járnak ki házhoz a háziorvosok. Egyikük azt mondta, főképp az ügyeletre jellemző, hogy egyes betegek kényelmi szolgáltatásként várják el, hogy az orvos házhoz menjen. Az egyik ügyeletet is ellátó háziorvos azt mesélte, a betegnek nem volt otthon nyugtatója, ezért kihívta az ügyeletes orvost, hogy adjon be neki nyugtató injekciót. Van, aki minden héten háromszor felhívja az ügyeletet, hogy menjenek ki hozzá, és az orvos adjon be neki gyógyszert.

Alapos telefonos kikérdezés után ha úgy ítélhető, hogy nincs súlyos baja, akkor megkérjük a beteget, hogy fáradjon be – vázolja a protokollt az orvos, aki hozzáteszi:

ügyeletben azért is alapos megfontolást igényel a kiszállás, mert bármikor beeshet egy súlyos állapotú felnőtt vagy gyerek.

Az nem jó, ha egy 40 fokos lázas csecsemővel például egy órát kell várakozni, amíg az orvos kimegy hozzá – mondja a háziorvos, aki persze hangsúlyozza, hogy indokolt, súlyos esetnél nincs apelláta, házhoz kell menni.

A sürgősséggel kért ultrahangos vizsgálatra is két hónapot kell várni

Vannak olyan háziorvosok, akik nem feltétlenül a rezsi, sokkal inkább a betegeik ellátása miatt aggódnak. Egy Nyíregyháza közeli városban praktizáló orvos megelégelte, hogy nem tudja rövid időn belül vizsgálatra jegyezni betegeit, ezért beruházott egy saját ultrahangkészülékre. Bár radiológus képesítése nincs, képzi magát a készülék használatára, hogy minél pontosabb és gyorsabb diagnózist állítson fel. Azt mondja, a készülék nélkül a sürgősséggel kért ultrahangos vizsgálatra is két hónapot kellene várniuk a betegeinek, hogy bejussanak a nyíregyházi kórházba.

Egyre nehezebb a megfelelő diagnosztikát és konzultációt elérni, ezért gondolta úgy, hogy befektet, és alaptudással ugyan, de megvizsgálja betegeit. Úgy, mint egy radiológus, nem adhat ki leleteket, de azt leírhatja, mit látott az ultrahangon, és akár már a rendelőben meg tudja állapítani, hogy mélyvénás trombózisa van-e a betegnek, vagy hogy a pajzsmirigyén kitapintható göb mekkora és milyen szerkezetű. Utóbbi esetben ha úgy látja, küldheti is tovább a beteget mintavételre, ami szintén ultrahangos vizsgálattal történik, így ott is alaposan, szakorvossal megvizsgálhatják a páciens pajzsmirigyét. Több hónapot nyer a beteg ezzel, ami egy pajzsmirigytumornál életbevágó lehet.

Az ultrahangkészülék hétmillió forintnál többe kerül, de a háziorvos eszközfejlesztésre pályázott, így a 70 százalékát támogatásból tudta fedezni. Még így is saját zsebből kétmillió forintot kellett beletennie, hogy betegeit hamarabb tudja a megfelelő ellátás irányába terelni.

Azt mondja, ultrahangos vizsgálatra a környéken kirívóan sokat kell várni: sürgős beutalóval is több, mint két hónapot, de

a régióban kardiológiai vizsgálatra is közel egy év a várakozási idő.

Ha nem sürgősségivel kéri, akkor legalább fél év egy szimpla hasi ultrahangvizsgálat – mondja, bár ezt érthetőnek tartja, hiszen egy radiológus napi 40 vizsgálatot végez el úgy, hogy megfelelő részletességgel le is írja a vizsgálati eredményt, míg a röntgenre gyakorlatilag nincs várólista, mert a vizsgálatok pörögnek, azok kiértékelése sokkal gyorsabb, mint az ultrahang esetében.

Az ultrahangvizsgálat több hónapos előjegyzési listájára a debreceni háziorvos is panaszkodott a 24.hu-nak, bár hozzátette, a nagyobb városok háziorvosai talán nem küzdenek annyira a várólistákkal, mint a kisebb városokban praktizálók. Azt is mondja, hogy az ultrahangvizsgálaton kívül a kardiológia és a gasztroenterológia előjegyzési listája hosszú, de a várakozási idő legfeljebb három hónap. Tapasztalata szerint az ellátás várakozási ideje régiónként más. Budapesten is praktizált, ott nem tapasztalt hosszú előjegyzési listákat, és nem kellett hónapokat várni Hajdú-Bihar megyében sem.