Drograzzia: 600 milliónyi kábítószert foglaltak le, és 109 embert vettek őrizetbe

Többhetes akciót szervezett a drogterjesztők ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI): több mint 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, és 109 embert vettek őrizetbe.

Az MTI beszámolója szerint az Országos Rendőr-főkapitányság által elrendelt többhetes drograzziában 456 rendőr vett részt, munkájukat hét jó szimatú szolgálati kutya segítette. A többhetes akcióban lefoglalt 16 kilogramm kábítószer többsége ketamin, de találtak a nyomozók extasyt, ethyl-hexedronet, marihuánát, kokaint, amfetamint, de még új pszichoaktív anyagnak számító 3 CMC-t is. Hozzátették, a gyanúsítottaktól lefoglalt készpénz, valamint a különböző vagyontárgyak összértéke megközelíti a 30 millió forintot.

A rendőrség néhány ügyet ismertetett is: szeptemberben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szűrték ki a gyanús csomagokat, amelyek csomagküldő szolgálaton keresztül érkeztek Magyarországra. Az egyiknél – amelyben 3 kilogramm MDMA, vagyis extasy volt, amelynek feketepiaci értéke mintegy 100 millió forint – sikerült beazonosítani, hogy a csomag két külföldi férfihez köthető. A lakásukban több mint 3 kilogramm ketamint is találtak a rendőrök. A páros mindkét tagja ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás, a bíróság mindkettőjüket letartóztatta.

A másik esetben két gyanús csomagot szűrtek ki a reptéren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, mindkettőben közel 4-4 kilogramm ketamin volt. A rendőrök még keresik, hogy ki volt a csomag feladója, illetve a címzettje. A rendőrség tájékoztatása szerint a két ügyben lefoglalt, több mint 11 kilogramm ketamin utcai értéke több mint 110 millió forint, ehhez hozzáadva az MDMA-t, a hatóságoknak összesen mintegy 29 ezer adag kábítószer utcára kerülését sikerült megakadályozni, amelynek feketepiaci értéke több mint 210 millió forint.

A rendőrség beszámolt egy további fogásról is: egy korábban kábítószer-kereskedelem miatt elfogott kecskeméti férfivel kapcsolatban a nyomozás során kiderült, hogy három budapesti társa is lehet. A felderítés arra is fényt derített, hogy a négy elkövető különböző kábítószert – többek között kokaint, amfetamint és marihuánát – csempészett be Magyarországra, összesen több mint 600 kilogramm mennyiségben.

A rendőrök a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével ütöttek rajta a három elkövetőn október elején. Fővárosi lakásaiban mobiltelefonokat, gépkocsikat és készpénzt foglaltak le. A vizsgálatok szerint a telefonokon titkosított alkalmazások futottak. A nyomozók mindhármukat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

A rendőrség közleménye ismertet egy olyan akciót is, ebben a győri rendőrök a sötét neten keresztüli drogügy felderítése közben eljutottak egy öttagú bűnszövetséghez még tavaly, most pedig sikerült azonosítani a bűnbanda alacsonyabb szintjén lévő dílereket is, így október elején a rendőrök Sopronban és vonzáskörzetében nyolc helyszínen hét embert fogtak el, és több száz gramm kábítószert foglaltak le, köztük marihuánát, amfetamint és kokaint. A gyanúsítottak ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás, de szabadlábon védekeznek. Egy embert még keresnek a rendőrök.

A debreceni rendőrök egy éve nyomoznak egy törökszentmiklósi házaspárhoz köthető bűnszervezettel kapcsolatban, amely tavaly óta rendszeresen értékesített kábítószert és új pszichoaktív anyagot Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A 14 elkövetőt – három nőt és 11 férfit – 295 rendőr részvételével fogták el, a rajtaütés két megye öt településén, 14 helyszínen történt meg október közepén. A kutatások alkalmával 1930 gramm fehér kristályos anyagot, valamint 39 gramm fehér port foglaltak le, az előbbiről a vegyészszakértő megállapította, hogy 3 CMC, vagyis új pszichoaktív anyag, míg utóbbiról kimondta, hogy ethyl-hexedrone.

A gyanúsítottaktól a rendőrök összesen több mint 23 millió forint értékben készpénzt, illetve 6,5 millió forint értékben arany ékszereket foglaltak le. A nyomozók mind a 14 gyanúsítottal szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint kábítószer-kereskedelem miatt folytatnak büntetőeljárást, a gyanúsítottak közül egy kivétellel mindenki letartóztatásban van. A házaspár ellen vagyonvisszaszerzési eljárás is indult, ennek során a rendőrök ingatlanokat, gépkocsikat, készpénzt, illetve ékszereket foglaltak le.