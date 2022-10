460 ezer forintjáért öltek meg egy nőt a Hős utcában

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt az S. Ferencet, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy 67 éves asszonyt Kőbányán, a Hős utcában. A bűnpártolással gyanúsított párja, M. Renáta ugyancsak letartóztatásba került.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi október 19-én éjjel bement a Hős utcai lakásba, ahol haszonszerzés céljából egy éllel-heggyel bíró eszközzel megölte az ott lakó, leromlott egészségügyi állapotban lévő idős asszonyt és 400 ezer forintot vitt el a lakásból.

A terhelt beszámolt élettársának a tettéről és átadta neki a készpénzt, majd együtt visszamentek az asszony lakásába, hogy eltüntessék a bűncselekmény nyomait és további értékek után kutassanak. A nő talált 60 ezer forintot, amit ellopott, majd segített a férfinak abban, hogy az a lakás több pontján tüzet gyújtson.

A férfi beismerte a bűnösségét a gyanúsítotti kihallgatása során. Azt mondta, hogy ismerte az áldozatát, aki korábban többször is kisegítette anyagilag. Mivel úgy tudta, hogy az asszonynak sok pénze van, ezért a késével többször is megszúrta a nőt. A párja részbeni beismerő vallomást tett a kihallgatása során.

A férfinak nem volt rendszeres jövedelme, és alkalmi munkákból élt. Lakcíme településszintű, tényleges tartózkodási helye nem volt bejelentve. A nő sem tartózkodott a bejelentett lakóhelyén. Jogcím nélkül éltek a lakóhelyükön, lakbért és rezsit sem fizettek.

Kifogásolható életvitelük során rendszeresen alkoholizáltak, a férfinél szerhasználat és pszichés betegség is valószínűsíthető. A férfi terhére rótt bűncselekmény 10-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A nő pedig akár hét évet is kaphat bizonyítottság esetén. A bíróság szökés-elrejtőzés, bűnismétlés veszélye, valamint bizonyítás megnehezítésének elkerülése érdekében rendelte el a letartóztatásukat.