141 ezer adós esett ki a társadalombiztosítási rendszerből

Az elmúlt másfél évben két és félszeresére ugrott a társadalombiztosítási rendszerből kiesettek száma, értesült a Népszava.

A lap megkeresésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közölte, október közepén mintegy 141 ezer olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a taj-számát, mert hat hónapnál régebben tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával. Erről a körről legutóbb tavaly márciusban Tállai András államtitkár egy parlamenti válaszában közölt adatot, akkor 55 ezren voltak, írják.

A tb-rendszerből kiesetteknek az állami rendszerben az orvosi ellátásért és a gyógyszerért is teljes árat kell fizetni. Az egyes beavatkozások tarifái szolgáltatónként eltérhetnek. A kórházak, szakrendelők ugyanis saját maguk szabhatják meg a térítési díjaikat.

Az egyik nagy centrum kórház vezetője a lapnak arról beszélt, előfordul, ha nem is túl gyakran, főként a toxikológián, hogy biztosítás nélküli (barna tajos) páciens érkezik. Miután ők általában nincsenek abban az állapotban, hogy előre tisztázható legyen, van-e érvényes biztosításuk, hiszen gyakran személyi okmányaik sincsenek, olykor az ellátásukért járó díj is behajthatatlan. Egy-egy „méregmentesítő kezelés” számlája pedig több millióra is rúghat.

Egy fővárosi szakrendelő vezetője szerint az ő pácienseikről már a regisztrációs pultnál kiderül, ha nincs érvényes taj-számuk. Ebben az esetben erről szóbeli és írásos tájékoztatást is adnak nekik arról, hogy fizetniük kell a vizsgálatokért. Ha ennek ellenére is kérik az ellátást, akkor számlát kapnak róla. Van, aki nem tudja vállalni a szakorvosi vizsgálatokért számlázható 8-10 ezer forintot, és így nem is kéri a szolgáltatást.

A szakrendelő vezetője megjegyezte, a nagyon szegények, hajléktalanok és sok más, például szociálisan rászoruló ellátása ugyan bürokratikus, de rendezett. Például ha egy hajléktalan bejelentkezik egy gondozó központba, ott kaphat igazolást a térítésmentes ellátásához. Az önkormányzatok szintén adhatnak ki „szegénységi bizonyítványt”, amellyel szintén igénybe vehető az egészségügy.