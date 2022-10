Szabó Zsuzsa: A kormány nem fogja fel, hogy a pályakezdő pedagógusok nem tudnak megélni a bérükből

Az ügy közös – kezdte beszédét Szabó Zsuzsa PSZ-elnök, aki leszögezte: azért vannak jelen, hogy megmutassák, hogy nem hagyják cserben a diákokat akkor sem, „ha a kormány a jövőben talán rendezi a pedagógusok bérét”.

A bérkérdés szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy az oktatás problémái megoldódjanak. A magyar kormány nem fogja fel, hogy a pályakezdő pedagógusok nem tudnak megélni a bérükből

– fogalmazott. ’56 októberében az ifjúság állt a változások élére, most is itt vannak a fiatalok, folytatta, ekkora társadalmi összefogás az oktatás kérdésében még soha nem volt, mint most, mondta.

Ebben a tanévben csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, már az általános iskolák ötödében dolgoznak képesítés nélküli pedagógusok, akik nem helyettesítik a szaktanárokat, szögezte le.

A magyar kormányt terheli a felelősség azért, hogy a pedagógushiány miatt sérül gyermekeink oktatáshoz való joga

– hangsúlyozta. Folytatják a tiltakozó akciókat, 2022. november 26-án délután a Kossuth téren lesz újabb tüntetés.