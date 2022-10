Lázár János felügyelheti Mészáros Lőrincék autópályabizniszét

Egy szerda este közzétett kormányrendelet szerint csütörtöktől Lázár János gyakorolja „az országos közutak és műtárgyaik létrehozására és működtetésére vonatkozó koncessziós szerződésekkel összefüggésben az államot megillető valamennyi jogot és kötelezettséget, így különösen a szerződés teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, ennek keretében elvégzi a koncessziós szerződésekben rögzített gyakorisággal az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek ellenőrzését is.” Az építési és beruházási miniszter Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől vesz át feladatot – írta a hvg.hu.

Idén májusban hirdették ki, hogy a Themis magántőkealap nyerte el az autópályák 35 évre szóló építésére is karbantatására kiírt koncessziós eljárást, szeptember 1-jétől látják el ezeket a feladatokat. A Themis magántőkelap tagjai a Mészáros Lőrinc-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New way magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. A konzorcium vezető alapja – miként azt a napi.hu megírta –, a Themis, csakúgy mint a Cronus, a Via és a Vesta a Minerva Befektetési Alapkezelő Zrt. alá tartozik, amelynek Szíjj László a tulajdonosa. Ő szintén fenn van a leggazdagabb magyarok listáján, a Duna Aszfalt Kft.-vel, illetve cégcsoportjával 2018 eleje óta önálló­an több mint 460 milliárd forintnyi állami tendert nyert el.

A G7.hu korábban arról írt, hogy óvatos becslésük alapján a megbízás mostani árakon körülbelül 5,5 ezer milliárd forintról szól. Az 5,5 ezer milliárd úgy jön ki, hogy évente és kilométerenként a Mészáros-alapok évente – jelenlegi árakon – nettó 96,2 millió forintot kapnak a sztrádahálózat üzemeltetésére 35 éven keresztül. A koncessziós díj (amelyet a nyertes fizet az államnak) ehhez képest szimbolikus: évente és kilométerenként 100 ezer forint, azaz évente a nagyságrend csak százmilliós.

A koncessziós időszak kezdetén az állami üzemeltetésben lévő útszakaszok hozzávetőlegesen kétharmada, 1234 km gyorsforgalmi út kerül a koncesszorüzemeltetésébe. Az összes tervezett állami és koncesszori gyorsforgalmi út fejlesztés megvalósulása után a koncesszor üzemeltetésében 2048 km, míg állami üzemeltetésben 942 km útszakasz lesz, azaz hozzávetőlegesen a teljes gyorsforgalmi úthálózat kétharmadát fogja a koncesszor üzemeltetni.

2032-ig 317 kilométer új utat építsenek a koncessziós eljárs nyertesei, de megkövetelik tőlük 265 kilométer hosszan a sávbővítést is. Emellett a teljes úthálózat karbantartása és üzemeltetése is az ő dolguk lesz a következő 35 évben.