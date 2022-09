Hodász Andrást felmentették a papi szolgálat alól

Saját Instagram-oldalán tudatta követőivel Hodász András, az influenszerként komoly népszerűségre szert tevő plébános, aki korábban a Papifrankó című YouTube-csatornát is gondozta, hogy Erdő Péter felmentette őt a papi szolgálat alól. Hodász a bejegyzésében rögzíti, hogy a bíboros az ő kérésére tett így.

Ma megtartottam utolsó miséimet. Erről most itt többet nem írnék, és titeket is kérlek, amennyiben lehet NE írjatok, Ne hívjatok, most elcsendesedésre és nyugalomra van szükségem. A közösségi média aktivitásból is visszább veszek. Ha tehetitek, inkább imádkozzatok értem, az mindig jól jön. Köszönöm!