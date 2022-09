A Fidelitas-alelnök és ismerősei egy I. kerületi klinika lakói lettek az időközi választás előtti napokban

Gyanúsan sokan jelentkeztek be egy Ostrom utcai magánklinika címére lakóként az I. kerületi időközi választást megelőző napokban. A Fidesz jelöltje által 60 szavazattal megnyert voksolás után a Momentum a helyi választási bizottsághoz fordult, mert szerintük jogsértés történt. Részben az ellenzéki párt információi alapján a 24.hu Baczkó Norbert Fidelitas-alelnököt és ismerőseit azonosította mint akik egyaránt az időközi választást megelőző hetekben „költöztek be” az egészségközpont ingatalanaiba, és így akár szavazhattak is az időközi választáson. A Fidesz ifjúsági szervezetének alelnöke például hat nappal a válaszás előtt létesített budavári lakcímét, noha előtte több mint tíz éven át Csömörön politizált. Baczkó arra nem adott érdemi magyarázatot, hogy találtak rá ismerőseivel „új otthonukra” a rendelő címén, és nem árulta el azt sem, hogy részt vett-e az időközi választáson. A Momentum elnöke szerint a Fidesz csalással nyert. A fiktív lakcímek bejelentését tavaly ősz óta már nem szankcionálja a Büntető törvénykönyv egy kormányzati módosító indítvány nyomán.

„Gratulálok, Csilla! Köszönjük, Budavár!” – írta ki a Facebookra hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, és a Várfoglalás felirat kíséretében egy szelfit is közzétett a vasárnapi I. kerületi időközi önkormányzati választás fideszes győztesével, Fazekas Csillával. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára aznap arra szólította fel a kerület párbeszédes polgármesterét, V. Naszályi Mártát, hogy mondjon le, mivel a baloldal elvesztette a többségét a képviselő-testületben. (Valójában az ellenzéki összefogás színeiben bejutott képviselők továbbra is többen vannak, mint a fideszesek, de közülük két egykori jobbikos politikus újabban többször is a kormányoldallal szavazott, megfordítva a testületen belüli erőviszonyokat.)

A Fidesz vezetői tehát komoly tétet tulajdonítottak az időközi választás eredményének, a vizit a kormányfőnél pedig különösen szokatlan egy önkormányzati képviselői mandátum megszerzése után. A lelkesedés alacsonyabb szinteken is érezhető volt: gratulált Fazekas győzelméhez közösségi oldalán Baczkó Norbert, a Fidelitas alelnöke is, és megjegyezte: „Budavár hazatért!”

A 24.hu információi alapján Baczkónak és ismerőseinek jelentős szerepe lehetett Fazekas Csilla sikerében – olyan jelentős, hogy esetleges közreműködésük tavaly őszig jó eséllyel a Büntető törvénykönyv hatálya alá tartozott volna.

*

Az I. kerület 5. számú egyéni választókerületében azért kellett új választást tartani, mert a körzet korábbi képviselője, a Momentumban azóta pártelnökké választott, korábban alpolgármesterként dolgozó Gelencsér Ferenc listáról bejutott a parlamentbe. Az alpolgármesteri posztot korábbi munkatársa, Korsós Borbála vette át, és ő indult a megüresedett képviselői helyért is. A momentumos politikus végül 60 szavazattal (423-363 arányban) maradt alul Fazekas Csillával szemben, ám kifogást nyújtott be az eredménnyel szemben a helyi választási bizottságnál.

Korsós szerint a választás nem volt tiszta, ugyanis – birtokába került bizonyítékok alapján – augusztus eleje és a múlt vasárnapi, szeptember 11-i választás napja között gyanúsan sokan létesítettek lakcímet a választókerületbe tartozó Ostrom utca 16. szám alatt. Mint írta, a beadványában megjelölt személyek az augusztus 4-én a rendelkezésére bocsátott névjegyzékben még nem szerepeltek. A Momentum politikusa szerint az érintettek az I. kerülethez valójában és életvitelszerűen nem kötődnek, ellenben egy részük a Fidesz ifjúsági szervezetéhez vagy Fidelitas-tagokhoz kapcsolható, ezért kérte a jogsértés megállapítását.

Fidelitasosok a házban

Részben az ellenzéki párt információi alapján a 24.hu több frissen bejelentkezett személyt azonosított, akik új lakcímük okán szavazhattak is az időközi választáson. Az Opten céginformációs adatbázisa szerint

mindössze hat nappal a budavári időközi választás előtt létesített lakcímet az Ostrom utca 16. szám alatt Baczkó Norbert, a Fidelitas alelnöke, aki a Fidesz listás országgyűlési képviselőjelöltje volt az április 3-ai választáson, és a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa.



A cégadatok alapján az időközi választás előtt 11 nappal jelentkezett be ugyanebbe a házba Hurta Adrienn . Ő korábban a Budavári Önkormányzat egyik bizottságának nem képviselő tagja volt, valamint a kormany.hu oldalra feltöltött dokumentum szerint kormányzati tanácsadóként dolgozott az Emberi Erőforrások Mininisztériuma megbízásából tavaly december és idén május között, havi 400 ezer forintért.

. Ő korábban a Budavári Önkormányzat egyik bizottságának nem képviselő tagja volt, valamint a kormany.hu oldalra feltöltött dokumentum szerint kormányzati tanácsadóként dolgozott az Emberi Erőforrások Mininisztériuma megbízásából tavaly december és idén május között, havi 400 ezer forintért. Hurta ugyanúgy ismerőse Baczkónak a legnagyobb közösségi oldalon, ahogy Orbán Gergely . Ő szintén az Ostrom utca 16. „lakója” lett mindössze négy nappal az időközi választás előtt, korábban a Fidesz EP-képviselőjének, Deli Andornak volt a gyakornoka.

. Ő szintén az Ostrom utca 16. „lakója” lett mindössze négy nappal az időközi választás előtt, korábban a Fidesz EP-képviselőjének, volt a gyakornoka. A budapesti Fidelitas egyik koordinátora és a székesfehérvári Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség korábbi tagja is az Ostrom utca 16. szám alatt talált új otthonra a napokban.

Rajtuk kívül még Baczkó Norbert számos – közszereplőnek nem minősülő – ismerősét találtuk meg az Ostrom utca 16. szám alatti bérház lakásaiba frissen bejelentkezők közül. Akad olyan is, akinek még az édesanyja is erre a címre jelentkezett be a választás előtt.

A cégnyilvántartás és a Momentum birtokába került bizonyítékok alapján körülbelül húsz olyan ember lehet, aki az időközi választást megelőző napokban vagy hetekben jelentkezett be lakóként az Ostrom utcai címre. Ráadásul a tulajdoni lapok alapján a lakóhelyükként szolgáló hat ingatlan

egyaránt két, járóbeteg-ellátással foglalkozó cég tulajdonában van, ugyanis a bérházban egy egészségügyi centrum működik.

A cégek Babai László érdekeltségébe tartoznak, aki a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke.

A klinika és a ház lakói közt, úgy tudjuk, jogi eljárások vannak, és valóságos társasházi háború zajlik az egészségügyi központ térhódítása kapcsán, amiről tavaly decemberben a Telex közölt riportot.

„Laci régi barátunk”

A választást közvetlenül megelőző lakcímlétesítésekről érdeklődve megkerestük Baczkó Norbertet. A Fidelitas alelnöke először azt mondta, nem tudta, hogy egy magánklinika van az épületben, ami azért furcsa, mert a házra, ahol a hivatalos adatok szerint immáron lakik, hatalmas betűkkel ki van írva, hogy „Egészségközpontok”, másrészt a lakás, amely az új lakcíme, szintén a járóbeteg-ellátással foglalkozó cég tulajdona.

Baczkó arra nem adott érdemi választ, hogy miért létesített lakcímet az Ostrom utcában egy sor ismerősével együtt. A tulajdonosról szólva annyit mondott, „Laci régi barátunk”, ám a kapcsolat részleteiről nem kívánt beszélni.

Én ott fogok katonaként működni, ennyit tudok erről elmondani

– nyomatékosította politikai szerepvállalására utalva.

Baczkó egyébként a cégadatok szerint korábban Csömörön lakott, és ott volt igen aktív a helyi közéletben: 2010-ben a Fidesz-KDNP, 2014-ben a Szeretlek Csömör nevű szervezet színeiben próbált bekerülni a képviselő-testületbe, de nem járt sikerrel, és évekig a helyi Fidesz elnöke volt.

Amikor arról kérdeztük, hogy ténylegesen beköltöztek-e a magánrendelő ingatlanaiba az ismerőseivel együtt, azt mondta:

Nem tudom, ki hova jelentkezett be, én Böröcz Laci munkáját fogom segíteni a kerületben.

Böröcz azon kevés fideszes politikus közé tartozik, akik kipottyantak a parlamentből. Az egykori Fidelitas-elnök az I. és az V. kerületből álló választókerületben kapott ki ellenzéki ellenfelétől, az LMP-s Csárdi Antaltól, az országos listás helyezése pedig nem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe. Böröcz egy az I. kerülethez és a belvároshoz kapcsolódó miniszteri biztosi pozícióval vigasztalódhatott, és az időközi választási kampányban tevékenyen segítette Fazekas Csillát.

Baczkó Norbertet arról is kérdeztük, hogy élve az új lakcím nyújtotta lehetőséggel elment-e szavazni az időközi választáson. Erre azt felelte: ez magánügy.

(A Fidelitas alelnöke a beszélgetést követően SMS-ben azt írta: nem járul hozzá, hogy róla személyes jellegű információkat hozzunk nyilvánosságra a cikkben, és a telefonbeszélgetést is személyes beszélgetésnek tekinti. Egy politikussal közügyben folytatott beszélgetést lapunk azonban semmiképpen sem tekint magántermészetűnek, a választás előtti tömeges lakcímbejelentések ügyének tisztázását pedig egyértelműen közügynek tartjuk – a szerk.)

A voksturizmus már nem illegális

Az Országgyűlés tavaly szavazta meg azt a javaslatot, ami a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital elemzése szerint is az eddigieknél szélesebb kapukat nyitott a voksturizmus előtt.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által beterjesztett módosítás ezt azzal érte el, hogy már nem kell ténylegesen azon a címen élnie valakinek, amit lakóhelyként bejelent. A jogvédő szervezet álláspontja szerint a fiktív lakóhely létesítése (vagy az abban való közreműködés) így nem büntethető többé. A Büntető törvénykönyv közokirat-hamisításról szóló része úgy módosult ugyanis, hogy a tulajdonos hozzájárulásával vagy saját tulajdonú ingatlanra bárki bejelenthet lakcímet büntetőjogi szankció nélkül – akkor is, ha nyilvánvaló, hogy nem fog ott élni. Ez azért fontos, mert az elmúlt évek voksolásain több alkalommal is szavaztak olyanok, akik csak azért létesítettek – tényleges ottélés nélkül – lakcímet, hogy választójoguk legyen az adott választáson. Így történt ez több esetben is a 2019-es önkormányzati választáson is, amikor a rendőrség feltárta és büntetőbíróság szankcionálta a visszaéléseket.

Momentum: nyílt csalással tudtak nyerni

A Momentum elnöke szerint – akinek volt körzetét hódította most el a kormányoldal – a Fidesz minden aljas kampánytrükkjét bevetette az I. kerületi időközi választás kampányában.

Tömegesen jelentettek be olyanokat egy-egy lakásba, akik ténylegesen nem is ott élnek, ezzel befolyásolva a választás eredményét. Nem beszélve arról, hogy egy egészségügyi központként funkcionáló ingatlanba jelentkeztek át. Még a látszat sem érdekli őket

– mondta Gelencsér Ferenc.

Mint fogalmazott, sokaknak megdöbbentő, hogy fő választási ígéretei megszegése után ilyen eredményt ér el a kormánypárt az időközi választáson, de könnyen lehet, hogy „csak nyílt csalással tudtak nyerni”. Szerinte intő jel, hogy Fidesz semmitől sem riad vissza annak érdekében, hogy az ellenzéket ellehetetlenítse, és a hatalmat megszerezze – akár aljas eszközökkel is. Gelencsér szerint ugyanakkor „nem tudnak annyi trükköt bevetni, annyit csalni, hogy elfedjék: csakis a Fidesz miatt közeleg szociális katasztrófa, csakis a Fidesz miatt kell ezen a télen rengeteg magyarnak aközött választania, hogy ételt vesz, vagy fűti az otthonát”. Hozzátette: „Az energia- és rezsiválság megoldásával foglalkozzon inkább a kormány, ne választások elcsalásával.”

Számomra fájó, ha egy fiatal politikus azzal kezdi a politikai karrierjét, hogy választási csalásba keveredik, de ezt mindenki ítélje meg maga

– mondta Fazekas Csillára utalva.