Traktorok sehol, csekély érdeklődés a „gazdatüntetésen”

Cikkünket frissítjük.

Szombaton délután hat óra után nagyságrendileg száz ember lehet jelen a Szabó Bálint által szervezett „gazdatüntetésen” a Dózsa György úton, jelentette helyszíni tudósítónk, aki hangsúlyozta, hogy gazdákat nem látni a megjelentek között, sokan közülük valószínűleg csak bámészkodóként tévedtek a helyszínre. A Hősök terén egyébként a demonstráció szomszédságában nagyságrendekkel többen vannak.

Szabó korábban 2200 személyautót és 1800 traktort ígért a demonstrációra, ehelyett negyed hét körül nagyjából 20 autó lehet jelen, traktor nincs a helyszínen. A szervező arról beszélt a helyszínen, hogy a terv az, hogy éjfélig „tele lesz az egész Dózsa György a Keletiig autókkal és traktorokkal”. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől nagyjából 25-en vannak jelen a rendezvényen.

A résztvevők egy sávot foglalnak el a Dózsa György úton az autókkal.

A tüntetést néhány rendőr biztosítja. Szabó azt ígéri, hétkor ad majd tájékoztatást újból, hol tartanak a gazdák.

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy van a tüntetők között, aki arról számolt be, hogy már 12 éve jár tüntetni, ezért jött ki a mai eseményre is. Mások arról beszéltek, hogy nem igazán hiszik el, hogy jönnek ma még ide traktorok, és szégyenteljesnek tartják, hogy ennyire szervezetlen a demonstráció és ilyen kevesen jöttek el.

A helyszínt biztosító rendőröknek egyébként nincs információja arról, hogy traktorok érkeznének még a helyszínre a mai nap folyamán, jelezték kollégánknak.

Szabó hét óra után nem sokkal egyébként azzal indokolta a várakozásoktól elmaradó létszámot, hogy „sokan nem találnak oda”. Közben sokan követelik, mondja el, hol vannak a gazdák és a traktorok. Közben zúg a „traktort akarunk” a megjelentek között.

Fél nyolc körül már jó ideje arról kérik számon Szabót a jelenlévők, hol vannak a gazdák és a traktorok, mert egyetlen kép sincs arról, hogy bárki is jönne. Szabó mondott már hét órát, éjfélt, most a 24.hu-nak azt mondta nyolctól jönnek, de mint mondta, ő úgy gondolja, nem fogják beengedni a traktorokat Budapestre a bekötő utakon. Azt állította, 18 bekötő úton jönnek. Mint mondta, nem tökéletes szervezője a rendezvénynek.

Szabó a tüntetés kezdete óta egyre több egymásnak ellentmondó információt közöl, hiszen fél nyolc után már arról beszélt, hogy

aki traktort akar látni, az jöjjön vissza éjjel vagy holnap.

A tüntetésen háromnegyed nyolc körül kisebb lökdösődés alakult ki a szervező és egy demonstráló között. Egy férfi ugyanis odament Szabóhoz, hogy megkérdezze, hol az az 1800 traktor, amiről korábban beszélt, illetve arra kérte, hogy hívjon fel egy gazdát, aki traktorral épp a főváris felé tart. Ezt követően nem történt semmi, úgyhogy a tüntető hazugsággal vádolta meg a szervezőt, majd dulakodás alakult ki kettőjük között.