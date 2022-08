Közzétették a videót az ál-Klicsko és Karácsony Gergely beszélgetéséről

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy több nyugat-európai nagyváros polgármesteréhez hasonlóan Karácsony Gergelyt is felhívta a kamu-Klicsko. Az internetre most felkerült a videóhívás, igaz erősen összevágva – írja a Telex. A beszélgetés nagy részében a háborúról és a szankciókról volt szó, később viszont már egyre furcsább kérdéseket kapott a főpolgármester.

Ezekkel kapcsolatban korábban így fogalmazott:

Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejeztem”.

A főpolgármestert például arra reagáltatták, hogy „Magyarországon a gyerekek nem választhatják meg a nemüket”. Karácsony kitérő választ adott, inkább arról beszélt, hogy most a béke megteremtése a legfontosabb, és mi Budapesten egy toleráns várost építünk.

Ezután az ál-Klicsko arról kezd beszélni, hogy a következő magyarországi választáson Ukrajnából segíteni fogják Karácsonyt. A főpolgármester erre azt mondta, hogy nagyon soká lesznek a következő parlamenti választások és semmi nem tart örökké, így Orbán hatalma sem. Az ál-Klicsko viszont tovább erőltette a témát és azt mondta, hogy: „az Európai Unió tagjai vagyunk, úgy gondolom, európaiak vagyunk, harcolnunk kell a konzervatívok ellen, és megbaszni mindet”. Erre Karácsony egy zavart nevetéssel válaszolt.

A videót a Vovan és Lexus néven ismert orosz humoristapáros készítette, és céljuk egyértelműen Karácsony lejáratása volt. Ez abból is látszik, hogy a felvétel megosztói úgy interpretálják a szöveget, hogy „Karácsony örömmel támogatta Klicsko és Zelenszkij ajánlatát, hogy segítsenek a pártjának megnyerni a következő választásokat és „megbaszni az összes konzervatívot”.