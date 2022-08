A Megafon most már angolul is besegít Orbánéknak

A liberális mainstream véleménye uralkodik a Megafon szerint, ezért kell a jobboldali véleményeket is hallatni.

Miután a magyar nyilvánosságban egyre több médium osztja meg cikkeit, híreit, riportjait angolul is, a sorba beállt a kormányzati propagandát terjesztő Megafon is. Facebook-oldalukon egyik arcuk, Déri Stefi jelentette be egy videóban a hírt, amihez a következőket írta:

Ezentúl a Megafon rendszeresen fog angol nyelvű tartalmakkal is jelentkezni! Miért? Mert ma Európában a jobboldali emberek hangja ugyanúgy nem hallatszik az online térben, mint ahogy néhány éve hazánkban sem hallatszott.

Azt is közölte, a Megafonnal megmutatták, hogy „a jobboldali értékek és vélemények iránt nagy érdeklődés van a neten, sokan kíváncsiak a világnézetünkre!” Hozzáteszi, itthon is, külföldön is „a sajtó a liberális mainstreamnek játszik”, nem adva lehetőséget a konzervatív véleményeknek. Így szól még:

Ezért mostantól elmondom angolul is, hogy Brüsszelben is értsék: nem engedünk a föderalista terveknek, a tagállamok szuverenitását kikezdő liberálisoknak és neo-marxistáknak!

A videóban magában egyébként a szokásos kormányzati narratívát sorolja angolul, miszerint az Európai Unió senki által meg nem választott bürokratái el akarják sorvasztani a nemzetállamokat, és a globalista-balos-liberális vonalhoz igazítanák a tagállamokat.

A Megafon a kampányban egyértelműen a Fidesz-KDNP mellett állt ki, elképesztő mennyiségű pénzt költöttek el a Facebookon véleményük felhangosítására, hirdetésére. A Megafon állítja, a pénze adományokból származik. Mindenesetre 2021-ben már 2,4 milliárd forint bevétele volt.