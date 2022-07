Hegedüs Zsuzsa: A lemondásom okafogyottá vált

Az, hogy néha félreérthetően fogalmazom, az előfordul. De arra kértem a kancellár urat, hogy legyen kedves minden ezzel kapcsolatos információt kulturális kontextusba helyezni, mert Magyarországon ezek a kifejezések, mondatok és az a pozíció, amit én képviselek, az egy kulturális, civilizációs pozíció. Szeretném megismételni, hogy büszke vagyok azokra az eredményekre, amelyeket Magyarország rasszizmussal szemben eredményként az elmúlt években elkönyvelhetett.

Többek közt erről beszélt Orbán Viktor a Karl Nehammer osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján a tusványosi beszédére reflektálva, ami az elmúlt napokban óriási port kavart nemcsak itthon, de nemzetközi szinten is.

Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott még a tusványosi fajkeverős megszólalás után mondott le, de a csütörtöki fejlemények annyira megérintették, hogy boldog lett és gyakorlatilag lemondott a lemondásról.

A mandiner.hu birtokába jutott levelet alább teljes terjedelmében közöljük.

„Kedves Viktor! Most olvastam a mai, Bécsben adott nyilatkozatodat, amivel nyilvánosan elhatárolódtál a „nem tudom, hogy” a szövegbe került inkriminált mondatoktól.

Ennél nagyobb örömet semmi nem tudott volna okozni, mert, mint ezt Neked is leírtam tegnap és mindenütt el is mondtam, 20 év alatt egyetlen egyszer sem volt az a benyomásom, hogy bármilyen diszkrimináció, vagy etnikai előítélet megfordulhat a fejedben.

20 évi ismeretségünk és barátságunk következtében azt is tudom, hogy ez a nyilvános korrigálás mibe került neked, ezért még annál is jobban értékelem a mai lépésedet, mint amit maga a téma indokol. Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált. De ami még fontosabb, ezt, némi gondolkodás után, néhány órával később is így gondolom, azaz okafogyottnak tartom.

Ezt természetesen a nyilvánosság előtt, már ma este (csütörtökön – a szerk.) el is fogom mondani, nevezetesen az ATV Egyenes beszéd c. műsorában.

Hasonlóképpen a nemzetközi sajtóban is. A legnagyobb örömömre az szolgál, hogy ezért a mai kiállásodért megint azt mondhatom, mert így is érzem: büszke vagyok Rád.

Úgyhogy, ahogy 2010 előtt is és természetesen utána is, függetlenül attól, hogy hivatalosan a főtanácsadód vagyok vagy nem, a segítségemre a továbbiakban is, az elmúlt 20 évhez hasonlóan, számíthatsz.

Szeretettel: Zsuzsa”

Hegedüs egyébként már csütörtök este, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is beszélt arról, büszke arra, amit Orbán Bécsben mondott.