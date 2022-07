Salgótarján lefújja a tűzijátékot, inkább a katásoknak és rezsi-károsultaknak segít

Egyből a lényegbe vágva kezdi új Facebook-posztját Salgótarján ellenzéki polgármestere, Fekete Zsolt:

Azt írja a nógrádi megyeszékhely vezetője, hogy tűzijáték helyett tanácsadást nyújtanak majd a katásoknak és a rezsinövelés által érintetteknek. A környezetbarátság is fontos volt a döntés meghozatalakor:

El kell mondjam, hogy az augusztus 20-i tűzijáték évek óta kérdésként merül fel köreinkben a környezettudatosság miatt is. A robbanószerekben mérgező vegyületek, egészségkárosító anyagok vannak, emellett a felszabaduló gázok erős környezetszennyező hatással bírnak. Mindannyian tudjuk azt is, hogy számos háziállat, kisállat szenved el komoly traumát a tűzijáték rövid időtartama alatt, és akkor még a környékünk vadvilágáról nem is beszéltünk.