Átadták a Horn Gyula sétányt

Hiszékeny Dezső, az MSZP parlamenti képviselője jelentette be közösségi oldalán, hogy átadták a Horn Gyuláról elnevezett sétányt Angyalföldön.

A politikus felidézte, hogy „90 évvel ezelőtt, ezen a napon született Horn Gyula egykori miniszterelnök, a XIII. kerület díszpolgára. Előbb az emléktáblájánál a hajdani lakóhelyén, az Újpesti rakparton, majd a Gyermek téri szobránál helyeztem el az emlékezés koszorúit. A szobor közelében Dr. Tóth József polgármester átadta a Horn Gyula sétányt.”

A Fővárosi Közgyűlés még a június elején hozta meg a döntést arról, hogy sétányt neveznek el Horn Gyuláról. A döntést a Fidesz-KDNP frakciója nem támogatta. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője azt javasolta, a közgyűlés ne nevezzen el sétányt Hornról. Ughy Attila (Fidesz-KDNP) szerint Horn Gyula „konfliktusos személyiség” volt, és azt kérte, ha a képviselők emléket szeretnének állítani neki, azt ne most tegyék, hanem a Ráday Mihály által javasolt két évtized után, „amikor leülepszik egy politikai szereplőnek a tevékenységével (…) kapcsolatos értékítélet”.

Hiszékeny Dezső most arról írt a Facebook-on, hogy a „Magyar Köztársaság harmadik miniszterelnöke mindvégig hitt abban, hogy olyan Európát, olyan világot kell teremtenünk, ahol nemcsak születni és meghalni lehet, hanem élni is érdemes. „Számunkra Európa egy kulcsszó, és az egyetlen lehetőség, hogy nemzetünket is felemeljük”, fogalmazott annak idején Horn Gyula, aki büszke európai volt. Rá emlékeztünk ma, 90. születésnapján.”