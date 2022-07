Böszörményi úti épületomlás: bár még nyomoz a rendőrség, a bontást villámgyorsan újrakezdték

A fővárosi kormányhivatal a baleset után 11 nappal engedélyezte a részben leomlott Böszörményi úti épület további bontását. Bár a bontási engedély szerint munkát úgy kell végezni, hogy az ne járjon porral, a környéken üzletek zártak be a por miatt, az ott élők háborognak. Az önkormányzat szerint minden rendben zajlik, a lakókat egyszeri kocsimosással kárpótolja a XII. kerület.

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytat nyomozást az I. kerületi Rendőrkapitányság, miután egy XII. kerületi ingatlan bontása során az épület felső két emelete összedőlt, a homlokzati fal egy része az utcára omlott. A baleset a Böszörményi út 22. szám alatti hatemeletes, önkormányzati ingatlan bontása során történt. Az épület darabjai az útra hullottak, és autókat rongáltak meg, személyi sérülés nem történt. A rendőrség közlése szerint eddig szakértőket rendeltek ki az ügyben, tanúkat hallgattak ki.

Az eset után az önkormányzat leállíttatta a bontási munkálatokat, tulajdonosi jogkörben eljárva a Böszörményi úti projektcég értesítette az alvállalkozót, az Alba-Fém Kft.-t, hogy a hatósági vizsgálatok lezárultáig nem folytathatja a bontást. Pokorni Zoltán, a kerület fideszes polgármestere azt hangsúlyozta, csak a szerencsén múlott, hogy nem történt személyi sérülés. Hozzátette, nem tartja megengedhetőnek, hogy veszélyeztessék a környéken lakók és a közlekedők épségét. Jelezte, a bontás csak akkor folytatható, ha garantált a biztonság.

Erre nem kellett sokat várni a 24.hu értesülései szerint noha a rendőrségi nyomozás továbbra is zajlik, a fővárosi kormányhivatal a baleset után 11 nappal kelt határozatában engedélyezte a bontás folytatását.

Ez a 9 munkanap elég volt arra, hogy szakértői vélemény készüljön, és megszülessen a döntés a bontás folytatásáról. A kormányhivatal a bontást azzal a feltétellel engedélyezte, hogy „a bontási tevékenység idejére a folyamatos tartószerkezeti szakértői irányítást biztosítani kell.”

Korábban a hvg.hu írt arról, hogy a Böszörményi út, Beethoven utca és Szoboszlai utca hármas által határolt terület bontási munkálatai miatt panaszkodnak a lakók, beszámolóik szerint a bontási munkálatok több problémát is okoztak. Például több környező épület lakásaiban a bontás megkezdése után repedések keletkeztek, a bontás megkezdése óta pedig folyamatosan panaszkodnak a helybéliek a porra és a zajra. Ugyanakkor a lap megszerezte az épület bontási engedélyét, amiben az áll, hogy

a bontási munkát úgy kell végezni, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a környezetre, illetve az építési (bontási) munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros lehet.

Ehhez képest a helyzet nem változott a környéken, az ott élők szerint folyamatos a porszennyezés, és bár ott jártunkkor is locsolták a területet, ha nagy a szél, vastagon áll a por a környéken a járműveken. Több üzleti is bezárt a nagy por miatt. Egy Böszörményi úti zöldséges azt írta ki, akkora a por, hogy az már a termékek rovására megy, így egy időre inkább becsukja a boltot. Egy helyi kávézó is részlegesen bezárt, a vezetés azt üzente a vendégeknek:

Sajnáljuk, hogy a destruktív amatőrök ilyen módon befolyásolják megszokott kávézásotokat, de ez a folyamatos takarítás, mosás, portörlés és locsolás, nekünk is az idegeinkre megy.

Érdeklődtünk az önkormányzatnál arról, nem sérti-e a munka a bontási engedélyben foglaltakat, ám azt írták, hogy a beruházást végző önkormányzati cég, a BBSZ Ingatlan 2022. Kft. tájékoztatása szerint a cég nem lát indokot a munka felfüggesztésére, mert az általa alkalmazott műszaki ellenőr szerint a bontás minden munkafázisa megfelel a bontási engedélyben előírtaknak.

A nagy porról szólva azt írták, hogy a környék lakói számára a porral szennyezett gépjárművük egyszeri teljes külső mosásának kifizetését vállalja az önkormányzat. Azt nem közölték, hogy mekkora összeget fizetett már ki erre a célra az önkormányzat, és hány autós nyújtotta be az igényét. Ahogy nem derült ki az sem, hogy az épületomlás során megsérült autók tulajdonosait kártalanították-e. Az önkormányzat azt közölte, hogy a bontást végző cég a felelősségbiztosítása terhére teljesíti a kárigényeket, így az Alba-Fém Kft.-t kell keresnünk az ügyben. A társaságot azonban hiába kerestük levélben és telefonon, nem tudtuk utolérni.

A bontásra ítélt épületek helyén százhúsz új lakás építését tervezi az önkormányzat. A munkálatok újabb fázisában július 4. és július 8. között 9 és 15 óra között a forgalom elől is elzárják az érintett Böszörmény úti szakaszt.