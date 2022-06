Végre tényleg a Várkonyi-Mészáros páré a XII. kerületi villa

Megvette Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc az EKHO Belvedere Kft.-t, ezzel egy budapesti, Széchenyi-hegyi villa is a tulajdonukba került – írja az RTL.hu. Az üzletember és a volt műsorvezető tavaly vállalták fel kapcsolatukat, ami után több üzleti összefonódás is létrejött köztük, valamint a már említett villát is megtalálták maguknak.

A hatalmas ingatlan korábban az EKHO Magántőkealap tulajdonában lévő Art-Com Kft.-é volt, az EKHO-t pedig Mészáros Lőrinchez kötik (a magántőkealapok jellegzetessége, hogy nem tudni, ki a végső tulajuk). Májusban annyit lehetett megtudni a villáról, hogy az eredetileg háromlakásos, úszómedencés házat egybenyitják, sőt bedaruztak egy 800 kilós páncélszekrényt is.

Az EKHO Magántőkealap tavaly júliusban alapította meg az EKHO Belvedere Kft.-t, aminek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Ezt a kft.-t aztán maga Mészáros és Várkonyi vették meg, fele-fele arányban. És ahogy írtuk, ekkor már a kft.-é volt a XII. kerületi, széchenyi-hegyi villa, amit 2020 augusztusában szerzett meg a fent említett Art-Comtól.

Az EKHO Belvedere Kft.-ről azt írja még az RTL.hu, hogy első évében 1,5 milliárd forintos tőkéje mellé 13,6 millió veszteséget termelt. 1,488 milliárd forint tárgyi eszközt is feltüntettek, ebben a villa ára is benne van, ami 1,1 milliárdnál is drágább lehetett a 444 értesülései szerint.