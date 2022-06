Nagy tarlótüzek pusztítanak Hajdú-Bihar vármegyében

Pocsaj és Berettyóújfalu közelében ég az aljnövényzet és a gabona, marhákat is menteni kellett.

Kigyulladt az aljnövényzet Pocsaj és Berettyóújfalu térségében kedden délután, mindkét helyen nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a gyorsan terjedő tűz megfékezésén – közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Papp-Kunkli Nóra szerint Pocsaj környékén mintegy 200 hektáros területen lángol az aljnövényzet, avar, nádas, és lábon álló, aratásra váró gabona, egy elhagyott tanyaépület pedig teljesen leégett.

A tüzet a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával létavértesi, berettyóújfalui, debreceni és nyíradonyi tűzoltók öt fecskendővel igyekeznek körülhatárolni, a helyszínre küldtek két vízszállító autót is.

Berettyóújfalu külterületén is kigyulladt az aljnövényzet nagy területen, ott is ég lábon álló gabona – mondta a szóvivő megjegyezve, hogy a tűz egy hodályt is veszélyeztetett, ahonnan a tűzoltók száz szarvasmarhát tereltek ki.

A tűz megfékezésén püspökladányi, hajdúszoboszlói és karcagi tűzoltók dolgoznak, Hajdúnánásról és Gyuláról pedig vízszállító járműveket küldtek a helyszínre.

(Kiemelt képünk illusztráció.)