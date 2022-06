Döntött a Wizz Air az extraprofitadó áthárításáról

A kormány által 2022. július 1-jével bevezetett, a légitársaságokat is sújtó extraprofitadó kapcsán a Wizz Air úgy döntött, hogy a korábban megvásárolt jegyek esetében a légitársaság nem hárítja át utasaira a jogszabályban meghatározott összeget, közölte a cég a 24.hu megkeresésére.

Mint írták, az extraprofit-adó és az üzemanyagárak növekedése miatt a jövőben a viteldíjak várhatóan emelkedni fognak. A repülőjegyárak azonban dinamikusan változnak, és mint mindig, ezután is elsősorban a kereslet és a kínálat határozza meg azok alakulását, tették hozzá.

Továbbra is úgy véljük, az utasonként számított adó bevezetése nemcsak magasabb viteldíjat jelenthet, de a légitársaságokra rótt extra gazdasági teher tovább lassítja a régóta várt gazdasági fellendülést is, nem csupán a Wizz Air, hanem a gazdaság egésze számára. A légiközlekedési ágazat, melynek a Wizz Air is része, jelentős veszteségeket szenvedett a Covid-19 világjárvány során, és bevétele, illetve nyeresége várhatóan még hosszú ideig nem éri el a vírus kitörése előtti szintet