Várhatóan drágulni fognak a jegyárak az easyJetnél a különadó miatt

A Ryanair után újabb fapados légitársaság dönthet úgy, hogy a fogyasztóira hárítja át a magyar kormány által kivetett különadót. A Hvg megkeresésére az EasyJettől azt válasolták, csalódottak az új adó magyarországi bevezetése miatt, ami ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor a légiközlekedési ágazat még épp csak elkezdett kilábalni a járványból.

A cég szerint az új, utasonként számolt adó miatti költségnövekedés magasabb viteldíjakat fog eredményezni,

ezen felül Magyarország nemzetközi összeköttetése is romolhat. Megemíltették továbbá azt is, hogy a jövőbeli járatokról szóló döntéseiknél a mostani adó hatásait is figyelembe fogják venni.

Nem az EasyJet volt az egyetlen vállalat, ami bejelentette a különadó áthárítását. Néhány órával ezelőtt derült ki, hogy a K&H Bank is így fog tenni, dacára annak, hogy Hollik István hétfőn még azt mondta, a bankszektor is egy olyan terület, ahol a szereplők a nagy verseny miatt nem tudják áthárítani az extraprofitadót.